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Akşener: Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar, oraya düşmeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar.

Devrim DERİN- Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtılacağı toplantı için kente geldi. Akşener’e, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Seymen ve Yavuz Temizer eşlik etti. Merkez Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi’nde partilileri tarafından karşılanan Akşener, ‘Millet İttifakı’nın İYİ Parti’li Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Akşener ziyaretleri sırasında Bursa Kız Öğretmen Okulu’nda sınıf arkadaşı olan Esma İbrahim Ermişler ile karşılaştı. Sınıf arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Akşener, daha sonra CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Serkan Sarı ile bir süre görüşerek, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Akşener, ardından İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna’yı ziyaret etti.

'BİZ EKONOMİ KONUŞACAĞIZ7

Burada konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Balıkesir’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak bir miting yapacaklarını duyurdu. Akşener, her gittikleri yerde 24 Haziran seçimlerinde 11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi, 5 milyon oy almış İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte 17 milyon küsur oy almış bir ittifakın seçmenine edilen hakaretlerle ilgili vatandaşların tepkileriyle karşılaştıklarını söyledi. Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak. Biz ekonomi konuşacağız, esnaf yanıyor. Biz ekonomi konuşacağız, tencere kaynamıyor. Biz ekonomi konuşacağız, köylü bitmiş durumda. Biz ekonomi konuşacağız, gençler işsiz. Biz ekonomi konuşacağız ve belediye başkan adaylarımız inşallah belediye başkanlarımız olacaksınız. Belediye başkanlarımız israf yapmayacaklarını söyleyecekler. Projelerini yarıştıracaklar" dedi.

Akşener ziyaret programı ardından, İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok’un projelerini tanıtacağı toplantıya katılacak.

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