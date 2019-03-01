Devrim DERİN- Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtılacağı toplantı için kente geldi. Akşener’e, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Seymen ve Yavuz Temizer eşlik etti. Merkez Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi’nde partilileri tarafından karşılanan Akşener, ‘Millet İttifakı’nın İYİ Parti’li Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Akşener ziyaretleri sırasında Bursa Kız Öğretmen Okulu’nda sınıf arkadaşı olan Esma İbrahim Ermişler ile karşılaştı. Sınıf arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Akşener, daha sonra CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Serkan Sarı ile bir süre görüşerek, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Akşener, ardından İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna’yı ziyaret etti.