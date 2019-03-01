Akşener: Bizi Bir Çukura İtmeye Çalışıyorlar, Oraya Düşmeyeceğiz (2)

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok’un, Balkonuk Center’da düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı. CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok’un yanı sıra CHP ve İYİ Parti’den oluşan 20 ilçenin belediye başkan adaylarının da katıldığı aday tanıtım töreninde, her iki parti üyeleri salonu doldurdu. Meral Akşener’in salona gelmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla aday tanıtım toplantısı başladı. Açılış konuşmasını İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, 20 ilçenin başkan adayına seslenerek, “Tamamını isterim, eksik kabul etmiyorum” dedi.

AKŞENER: MART’IN SONU BAHAR HEP BERABER İYİ OLACAĞIZ

“Bugün burada Türkiye’de yalana, talana, hırsızlığa, israfa, kayırmaya 'hayır' diyen bir irade var. Kuvay-i Milliye iradesi var. Mart’ın sonu bahar ve hep beraber iyi olacağız" diyerek konuşmasını sürdüren Akşener, şunları söyledi: