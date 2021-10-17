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Akşener: Bu iktidar yoksulluğu yönetmeyi seçti

17.10.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında, "Yoksullukla Mücadele Günü" etiketiyle videolu bir paylaşım yaptı. Akşener paylaşımına, "İktidar, yoksullukla mücadele etmeyi değil yoksulluğu yönetmeyi seçti. Bol maaşlı danışmanlarını, müteahhitlerini ve yandaşlarını milletimize tercih etti. Ama kimsenin şüphesi olmasın ki bu düzen değişecek. İYİ Parti iktidarında Türkiye iyileşecek" notunu düştü.

Akşener: Bu iktidar yoksulluğu yönetmeyi seçti

Meral Akşener, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde, "Bu iktidar, yoksullukla mücadele etmeyi değil yoksulluğu yönetmeyi seçti." notuyla bir video paylaştı.

VİDEODAKİ ERDOĞAN SÖZLERİ

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı zamanlarda söylediği, "Türkiye'ye çağ atlattık", "Türkiye bir tırmanışta, adeta bir uçuşun içerisinde", "Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz", "Biz göreve geldik, üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize dilinize dursun, şu anda bunlar 650 liraya çıktı" gibi sözlerine yer verildi. Bu sözlerin aralarında ise vatandaşların, "İnternet yok, tablet de yok", "Bir senedir bir spor ayakkabı almak istiyorum, alamadım", "Faiz ödeye ödeye dumanımız çıktı", "950 lira kiram var ve ben devletten sadece 650 lira kredi alıyorum, burs bile değil" sözleri yer aldı.

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Videoda Akşener, şunları söyledi:

Bu iktidar, yoksullukla mücadele etmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi seçti. Kendisi kapandığı sarayda sefa sürerken milletimizi içine hapsettiği açlığı, işsizliği ve çaresizliği yok saymayı tercih etti. Yani milletimizi değil bol maaşlı danışmanları, beş müteahhidi ve yandaşları tercih etti. Ama kimsenin şüphesi olmasın. Bu eğri düzen böyle gitmeyecek. İYİ Parti iktidarında Türkiye iyileşecek.


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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