Akşener: Bu öksüz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına tepki açıklamalarını anımsatarak, "FETÖ baş tacı edilince sesiniz çıkmayacak, PKK ile masa kurulunca sesiniz çıkmayacak, papaz gidince sesiniz çıkmayacak, 'Türk' denince hep beraber ayağa kalkacaksınız. Türklüğe, Türk çocuklarının 'Türküm' demesine düşmanlık edenler bilsinler ki, bu öksüz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz. Partinin adını adalet koymakla, adil olunmuyor. Kalkınma koymakla, memleket kalkınmıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, 2019 yılı bütçe tasarısının Meclis'e geldiğini anımsatarak ekonomik krizin önlenmesi için önerilerde bulundu. Meral Aşener, "Hazırladıkları 2019 bütçesinde sarayın payı da azıcık artıyor. Ne oluyor; 3 katına çıkıyor. Saraya lale devri, millete sopa. Günde 2 milyon liraya geçinmek zor tabi. El insaf beyler, lafa geldi mi de milletin adamı. Onu da yanlış anlamış bunlar. Milletin adamı deyince, milletten alıp adamına veriyor. Bakın krizin daha da derinleşmesini önlemek için atılması gereken adımlar var. Öncelikle TÜİK'i rahat bırakın. Ülkenin ekonominin durumunu net görelim. Burada uyarıyorum; sakın ha verilerle oynamayın. Bunu yaparsanız Allah korusun Türkiye'den çok büyük bir para çıkışının fitilini ateşlersiniz. Bugünleri mumla ararız" dedi.

'MİLLETE HARCAMAYA GELİNCE SIRTIMIZIA YÜK ÖYLE Mİ?'

Meral Akşener, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin ise, "Milletin sırtına bindirmedikleri yük kalmadı. Ama illetin menfaatine bir adım olduğunda hakkımız yok diyorlar. Milyonlarca Suriyeli göçmenin 33 milyar dolar, yani 200 milyarlık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Ama yaptınız ve kaynağı da buldunuz. Millete harcamaya gelince sırtımıza yük öyle mi? Emeklilikte yaşa takılanlar Sayın Erdoğan'ın iddia ettiği gibi 38 yaşında emekli olma peşinde değildir. Kazanılmış hakların gasp edilmesinden rahatsız. Söz gelimi 25 yıl pirim ödemiş bir çalışan emekliliğe hak kazanıyor, ama maaş alabilmesi için 15 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 15 yılın ilk 5 yılında maaşın yarısı ikinci diliminde yüzde 65'i, son diliminde yüzde 80'i ödenebilir. Yaşı dolunca da maaşın tamamı ödenir" diye konuştu.

'DİZİDE ELÇİ TOKATLATACAKSIN, GERÇEKTE KONSOLOSA SORU SORAMAYACAKSIN'

Meral Akşener, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Görünen o ki Kaşıkçı cinayeti için Türkiye özel olarak seçilmiş. ABD'de, Paris'te, Berlin'de cesaret edemediler, ama belli ki Türkiye'yi arka bahçeleri olarak gördüler. Bu durum ülkemiz için züldür. Türkiye'de yaşanan Türk polisinin araştırdığı, Türk savcılarının soruşturduğu bu cinayeti ya Amerikan medyasından, ya da Trump'ın tweetlerinden öğreniyoruz. Devletin itibarını yere serdiler. Egemenlik haklarımızın savunmasını Trump'a devrettiler. Şimdi de diyorlar ki; krala yardımcı oluyoruz. O Suudi kralı, 15 gün önce 600 trilyonluk bağış yaparak PKK'ya yardım ediyor. Bunlar da krala yardım ediyor. Neye karşılık yardım ediyorsunuz. Kan bulaşmış petrolden sus payı mı bekliyorsunuz. Dizi filmde elçi tokatlatıp millete gaz vereceksiniz, ama gerçekte konsolosa iki çift soru bile soramayacaksınız. Sonra da ben dünya lideriyim. Sorarım size, buna kim inanır. Açıklamayı parti grubuna saklıyor. Bu konu bir devlet meselesi. Partisini devlet, devleti de partisi sanıyor. İşte onun tezahürü. Açıkça diyorum ki; artık anlayın, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsunuz. Partiniz devlet değil, devlet de sizin partiniz değil. Milli şef dönemine laf ediyorsun ama, bize de gayrı-milli şef dönemi yaşatıyorsun."

ANDIMIZ TARTIŞMASI

Meral Akşener, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Adana Milletvekilimiz İsmail Koncuk Bey'in o dönemde açtığı dava, geçen hafta sonuçlandı. Aynı yolun yolcuları da gerekli mesajı alırlar nasılsa. Türküm doğruyum diye başlayan andımızdan, fena halde rahatsız olan, o eski bakan, Meclis kürsüsünden FETÖ'ye övgü dizmekten rahatsız olmamıştı. PKK'yla pazarlıktan rahatsız olmamıştı. Ordumuza tuzak kurulmasından rahatsız olmamıştı. Türklükten mi rahatsız, doğruluktan mı bilmiyorum. Ama, FETÖ baş tacı edilince sesiniz çıkmayacak, PKK'yla masa kurulunca sesiniz çıkmayacak, papaz gidince sesiniz çıkmayacak, Türk denince, hep beraber ayağa kalkacaksınız.

Türklüğe, Türk çocuklarının, Türküm demesine düşmanlık edenler bilsinler ki; bu öksüz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz. Partinin adını adalet koymakla, adil olunmuyor. Kalkınma koymakla, memleket kalkınmıyor. Bunu da yaşayarak öğrendik. Demekle olunmayacağını en iyi siz biliyorsunuz. Öyle değil mi, Adalet ve Kalkınma Partisi?"

'CUMHURİYET RESEPSİYONU İSTANBUL'A TAŞINAMAZ'

Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılacağı iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlk günden bu yana, cumhuriyetin başkentinde yapılan Cumhuriyet resepsiyonu, İstanbul'a taşınamaz. Beyler devlet korsan kutlama yapmaz. Siz kutlamak için değil, unutturmak için yapıyorsunuz. O yüzden diyorum ki; devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz. Hazineyi damada bağlayınca, devleti de İstanbul'a taşıyabileceğini kim söyledi. Ben, 29 Ekim'de, saat 14.00'te, 40 milletvekilimizle, cumhuriyetin ilan edildiği Birinci Meclisimizde olacağım. Aynı kurtuluşun sevdasıyla yanan, Şuşa Dağlarını, duman bürümüş, Karabağ'a selam olsun. Haray Haray, Men Türk'em diye haykıran, Tebrize selam olsun. Gavim gardaş, hardasan" diyen, Kerkük'e selam olsun. Uluğ Türkistan, selam olsun sana. Büyük ve müebbet ülkeye selam olsun. Varlığımız, Türk varlığına, armağan olsun."

