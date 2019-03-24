Akşener: 'Buyur Beni Mahkemeye Ver’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi; “Bugün ağlaya ağlaya ‘Ben milletime terörist der miyim?’ diyor, dedin kardeşim, dedin. Ben de sana ayna tuttum, buyur beni mahkemeye ver" dedi. Mersin’de düzenlenen mitinge katılan Akşener, Erdoğan’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Akşener, “Yani 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Yahu Erdoğan beni (hükümete olan yakınlığıyla tanınan müteahhit) Mehmet Cengiz ile karıştırmış. Arkadaş olsa dükkan senin. Yok. Ne bulursan al. Emekli maaşımı alabilirsin, buyur hayırlı olsun” dedi. Akşener, “Mersinli, Cumhurbaşkanı’nın ‘terörist' dediği domates, biber yetiştiricisi çiftçiler, nasılsınız, iyi misiniz? Cumhurbaşkanı’nın ’türedi’ dediği EYT’liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), nasılsınız, iyi misiniz? Ve bir ittifaka, 'zillet, illet’ diyen o dilin sahipleri, bugün ağlaya ağlaya ‘Ben milletime terörist der miyim?’ diyor, dedin kardeşim dedin. Ben de sana ayna tuttum, buyur beni mahkemeye ver. Buyur hakimlerine ‘Bu kadını tutuklattıracağım’ de” ifadelerini kullandı.

'Senin korktuklarından korkmayan Meral Akşener, senden mi korkacak?' Erdoğan’ın her seçimden önce bir düşman bulduğunu savunan Akşener “Allah’a şükür bu defa bulduğu düşmana kafayı tosladı. Allah’a yemin olsun ki, senin korktuklarından korkmayan Meral Akşener senden mi korkacak kardeşim?” dedi. Akşener, “Bu savaş hali nedendir, diye sormalıyız. Neden? Çünkü ekonomi berbat. Buradan 7 milyon işsiz kardeşime sesleniyorum. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için savaş diliyle saldırıyor. Yeni düşman benim. Hadi oradan! Hangi hükümet olursa olsun, Mersin'e yatırım yaparlardı. 15-20 sene önce Mersin'e gelen kardeşlerimin çocukları da işsiz. İnşaatta çalışanlar işsiz. Esnaf siftah yapamadan dükkanı kapatıyor. Çiftçinin 6,5 liraya kullandığı mazotu, yat sahipleri ÖTV ödemeden kullanıyor. Ürettiği ürünü satamayan bir çiftçi Türkiye açısından yaradır” ifadelerini kullandı. Uysal, Kocamaz ve Yılmaz da mitingdeydi Bu, Meral Akşener’in 35 gün içindeki üçüncü Mersin ziyareti oldu. İyi Parti, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne büyük önem veriyor. Bu yüzden Mersin’de CHP ile ittifak yapılmadı, iki parti de yarışa katıldı.