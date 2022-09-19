Akşener çok net konuştu! "Bu can bu bedende durdukça yapamayacaklar"

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bölgedeki esnafları ziyaret etti.

Ziyaretinde Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti. Kürtler ve PKK ile ilgili mesajlar veren İYİ Parti lideri, ayrıca cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yöneltilen bir soruya yanıtında "Orada benim açımdan, bizim partimiz açısından bir sorun yok. İşin içine asla nefsimizi, egomuzu ve çıkarlarımızı koymuyoruz, önemli olan sizsiniz" ifadelerini kullandı.

"SİZ KİMSİNİZ, BİZİ SUÇLAMAK KİM"

Burada bir konuşma yapan Akşener, "Meral Akşener’e Etimesgut’ta ‘PKK’lı’ ama Batman’da ‘faili meçhulcü’ diyorlar. Hayatında PKK’ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Yıl 2005, Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır’da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucubaşı, milletvekilliği yapmış bir ağabey beni aradı ve bana şöyle dedi: ‘Torunlarım, yeğenlerim gelip bana diyor ki: 'Amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durduk diye.’ Siz o insanları darmaduman ettiniz. Siz kimsiniz, bizi suçlamak kim" diye konuştu.

"KÜRTLERE YANLIŞ KELİME SÖYLEMEYECEĞİZ, SÖYLETMEYECEĞİZ"

"Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler" diye devam eden Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK’nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK bir silahlı, ayrılıkçı terör örgütüdür. Bu başka bir şey. Bizim Güneydoğu Anadolu’da bir il başkanımızın ailesinden beş şehit var. Bunu nasıl unutacağız biz?"

ADAY SORUSUNA YANIT! "SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ İNŞALLAH"

Vatandaşlara hitabının ardından esnafı gezen Meral Akşener'e altılı masanın cumhurbaşkanı adayı da soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Orada benim açımdan, bizim partimiz açısından bir sorun yok. İşin içine asla nefsimizi, egomuzu ve çıkarlarımızı koymuyoruz, önemli olan sizsiniz. Onun için sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah." dedi.

(İHA-AA)

