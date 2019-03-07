Akşener: 'Cumhur ittifakı'na oy verecek AK Parti'li ve MHP'li kardeşimdir

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/AYDIN, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimiyle ilgili, "Muhtar, belediye meclis üyesi ve belediye başkanı seçeceksiniz. Ertesi gün birbirinizin yüzüne bakmaya devam edeceksiniz. Farklı terciler olacak. Buradan açık açık söylüyorum. 'Cumhur ittifakı'na oy verecek AK Parti'li ve MHP'li seçmen, kardeşimdir, çok değerlidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmalarını Denizli'nin Buldan ile Aydın'ın Buharkent, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde sürdürdü. İlk olarak Buldan'a giden Akşener, Alanyazı Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı. Akşener, burada platform olarak kullanılmak üzere hazırlanan oto çekicinin üzerine çıkarak, alanı dolduranlara seslendi. Yerel seçimde partisinin adaylarına destek isteyen Akşener, daha sonra Buharkent'e geçti. Burada partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Akşener, ardından seçim otobüsüne binerek, Kuyucak'a hareket etti. Partisinin İlçe Seçim Bürosu önünde, seçim otobüsün üzerine çıkan Akşener, kalabalığa seslenip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Sert dille yerel seçime gidildiğini savunan Akşener, şunları söyledi:

"İYİ Parti genel başkanı olarak başkan adayıma destek istemeye geldim; ama bu netice itibarıyla yerel seçim. Muhtar, belediye meclis üyesi ve belediye başkanı seçeceksiniz. Ertesi gün birbirinizin yüzüne bakmaya devam edeceksiniz. Farklı terciler olacak. Buradan açık açık söylüyorum. 'Cumhur ittifakı'na oy verecek olan AK Parti'li ve MHP'li seçmen, kardeşimdir, çok değerlidir. Ama koskoca Cumhurbaşkanı böyle dil kullanıyor. Onun için 'Susmayın' diyorum. Biz de 'millet ittifakı' yaptık. İçinde 24 Haziran'da 11 milyon oy alan CHP, 5 milyon oy alan ve Meclis'te grubu olan İYİ Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Parti'nin birlikte aldığı 1 milyon oyu var. Yaklaşık 18 milyon insana, bu seçimde bizim partimize oy verdiği için 'terörist' diyen bir cumhurbaşkanı var. 'Ona uymayın' diyorum, bu sözlere kulağınızı tıkayın. Neticede Kuyucak'ta seçilecek bir belediye başkanı, Türkiye'nin bekasına yönelik hangi kötülüğü yapabilir, hangi yanlışı yapabilir?"

'OYLANACAK KİŞİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYI'

Yerel seçimde belediye başkanı seçileceğine vurgu yapan Akşener, "Eğer siz kampanya yürütülmesine sebep olursanız o zaman herkes ayağınıza gelir. O zaman da seçmen velinimet olur. Sizden bir ricam var. Cumhurbaşkanı 4 yıl daha görevine devam edecek. Küçük ortağı da canı ne kadar isterse o sandalyede oturmaya devam edecek. Benim sandalyem, Kılıçdaroğlu'nun sandalyesi oylamada değil. Oylanacak kişi, belediye başkan adayları. Şimdi üreticiye 'terörist', EYT için 'türedi', domates, biber yetiştiricisine 'terörist', soğan yetiştiriciyi 'terör örgütü üyesi'. Bunları ortadan kaldırmak istiyorsanız eğer bu kulağı çekeceksiniz kızartacaksınız" diye konuştu.

Kuyucak'taki konuşmasının ardından kadınlar, İYİ Parti lideri Akşener'e poşu ve yazma hediye edip, boynuna astı. Kuyucak'taki seçim gezisinin ardından Nazilli ilçesine geçen Akşener, uzun araç konvoyuyla tur attı. Yolda ilerlerken, halkın yoğun ilgisi üzerine otobüsü durdurduktan sonra inerek, ilçe sakinleriyle selamlaşan Akşener, seçimde destek istedi. İYİ Parti lideri Akşener, daha sonra miting için Aydın'a geçti.