Akşener: 'Cumhurbaşkanlığı Sistemini Destekleyenler Yüzde 35'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptırdıkları kamuoyu anketlerinin sonuçlarına göre güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme verilen desteğin arttığını söyledi. Partisinin İzmir’e bağlı Çeşme ilçesinde düzenlediği “Geleceğin Türkiye’si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı”na katılan Akşener, altı aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü gündeme getirdiklerini belirtti. Bu konuda üç kamuoyu araştırma şirketinden bu ay gelen sonuçları açıklayan İYİ Parti lideri, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi isteyenlerin oranının yüzde 54, yüzde 63 ve yüzde 64 olduğunu vurguladı. Akşener, “Kararsızlar var, fikri olmayanlar var. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistemin yanında duran seçmen sayısı yüzde 35. Dolayısıyla bu işi de beraber başaracağız” dedi. “Vatandaş elektrik, doğalgaz faturasından şikayetçi” Üç gündür İzmir’in farklı ilçelerini gezerek vatandaşlarla ve esnafla buluştuğunu kaydeden Akşener şunları söyledi: “Periferideki ilçelerde de merkezdeki ilçelerde de esnaf elektrik parasından çok şikayetçi. Geçen sene 500 lira ödüyorlarsa bu ay bin 200 lira ödüyorlar. İzmir, İstanbul ve Ankara’ya göre daha sıcak bir şehir olmasına rağmen vatandaş doğalgaz parasından şikayet ediyor. El örgüsü yeleklerle evlerden çıkan kadınlar gördüm. ‘Bizi dinle, sesimiz ol’ dediler. Türkiye’nin sesinin Meclis’te grup konuşmalarımızda dile getireceğiz. Milletvekili arkadaşlarımız da soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle bunları kamuoyuna mal edecek”.

“Kutuplaşma meselesinin çözemezsek beka meselesi başlıyor” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutuplaşma yaratmaya çalışmakla suçlayan Akşener “Eğer bu kutuplaşma meselesini çözemezsek asıl beka meselesi o zaman başlıyor” diye konuştu. Geçmişte vatandaşın siyasetçiyi verdiği sözü tutup tutmaması, hizmet getirip getirmemesi üzerinden tarttığını kaydeden Akşener, “2002’den sonra hayat tarzları, aidiyetler ve bu aidiyetler arasında asgari müştereklerin azaltıldığı, o müştereklerin ortadan kaldırılmasına yönelik pis bir siyasi dille, insanların tahkir edildiği, korkutulduğu bir siyasi atmosfer” oluştuğunu belirtti. İYİ Parti lideri, bunun gettolaşmaya ve insanlar arasında duvar oluşmasına neden olduğunu kaydederek “Biz bunu reddederek yola çıktık” dedi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde parti içinde seçime tek başına mı yoksa ittifakla mı gidilmesi gerektiği konusunun tartışıldığını söyleyen Akşener, partililerin “Türkiye’nin değerler sistemi üzerinden kutuplaştırılarak, kiminin din üzerinden kiminin etnik aidiyet üzerinden öteki haline getirildiği, tek kişinin yönettiği bu sistemin kalıcı olmaması için biz her türlü ittifaka açığız ve CHP ile seçime girmeliyiz” dediğini aktardı.