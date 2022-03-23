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Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

23.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısındaki konuşmasında Çanakkale Köprüsü üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. 200 liralık geçiş ücretini eleştiren ve Erdoğan'ın "Bu köprüler, yollar için milletin kesesinden 5 kuruş çıkmıyor" sözlerine atıfta bulunan Akşener, "Nihayet gerçeği kendi sesinden itiraf etti." şeklinde konuştu.

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi. Geçtiğimiz 18 Mart'ta açılan ve geçiş ücreti 200 lira olan köprü ücretini eleştiren Akşener, "Zam yaparken 200 lira, alırken 200 liracık olarak ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar:

Çelişkiler insanı bay kriz, 'Bu köprüler, yollar için milletin kesesinden 5 kuruş çıkmıyor' diyordu. Ancak Çanakkale Köprüsü açılışında kendisini yalanladı. Köprünün geçiş ücretini 200 liracık olarak açıkladı. 'Geçenler 200 liracık verecek ama üstünü biz tamamlayacağız' dedi. Nihayet gerçeği kendi sesinden itiraf etti. Törene katılan vatandaşlar 'pahalı' dese de, zamanında emeklilere seyyanen zam yaparken 200 lira diyerek büyüttüğü rakamı, köprü açılışında 200 liracık olarak ifade etti. Zam yaparken 200 lira, alırken 200 liracık olarak ifade etti.

Ben 'Neden köprü yaptınız' demiyorum. Ben 'Hong Kong ile Çin'i bağlayan köprünün maliyeti 360 milyon dolar iken bay krizin yaptırdığı köprünün maliyeti 900 milyon dolar?' diyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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