Akşener'den dikkat çeken 'emekli maaşı' açıklaması: "Tekrar artırdılar, yetmez!"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da esnafı ziyaret etti ve Çankaya’daki Kuğulu Park’ta konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında emekli maaşlarının asgari ücret kadar olmasını talep ettiklerine değinen Akşener, son zammı anımsatarak "Şimdi tekrar artırdılar. Yeter mi, yetmez!" ifadelerini kullandı. Akşener çiftçilerin gübre atamadığını söyleyerek iktidara tepkisini gösterirken ise "Sizi adam yerine koymayan bu iktidar için, bu zihniyet için sandıkta helal oylarınızla hepsini emekliye birlikte sevk edeceğiz" dedi.

"SİZİ YÖNETEN AĞALAR DA BİLMİYOR"

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

Bu gezilere başladığımda bin 500, bin 900, 2 bin, 3 bin lira emekli maaşı vardı. Yani çok farklı emekli maaşları vardı. Ben bunu sizden öğrendim. Gördüm ki, sizi yöneten ağalar da bilmiyor.

Grup konuşmalarımızda anlatmaya başladık. ‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır’ dedik. Tamamını yapamadılar. Çünkü onu yapsalar Telekom’dan 24 milyar lirayı Haririler’in cebine koyamazlardı.

"ŞİMDİ TEKRAR ARTIRDILAR, YETMEZ!"

Bu soygunları, bu yolsuzlukları; sizin cebinizden alınıp dostun, ahbabın cebine konulanları görmeyesiniz diye kimlik siyaseti üzerinden, düşmanlaştırma üzerinden çırak çıkarılan sizlersiniz.

Biz sizden öğrendik, grup konuşmalarımda söylemeye başladım, arkadaşlarım soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri verdiler. Nihayetinde 2 bin 500 liraya çıkardılar. Yeter mi yetmez. Şimdi tekrar artırdılar. Yeter mi, yetmez!

Bunu söylemeye devam edeceğiz. Bunlar yapmıyor mu? Az kaldı. Biz geldiğimizde yapacağız inşallah.

"HEPSİNİ EMEKLİYE SEVK EDECEĞİZ"

Konuşmasının devamında çiftçilerin gübre atamadığını dile getiren Akşener, şunları söyledi:

"Türkiye'nin hiçbir yerinde atamadı. Pahalı çünkü. Ama ne oldu biliyor musunuz? Telekom'dan 24 milyar lirayı aldılar, Hariri'nin cebine koydular. Bizimkinin aile arkadaşı, aile dostu Sayın Erdoğan dedi ki Hariri'yi üzmektense emekli üzerim, çiftçiyi üzerim, genci üzerim, ev kadınını üzerim, atanamayan öğretmeni üzerim. Şimdi önce sandığa gidilecek, çiftçi gidecek. Diyecek ki gübre atamadım, ilaç alamadım. Hariri'nin cebine 24 milyar lira koydular, gidip oyunu atacak. Her gün zam geliyor, gidiyorum müşteri alamıyor, insanlar alamıyor. İnsanların alım gücü düştü ama haldır haldır zam geliyor. Sonuç itibarıyla sizi düşünmeyen, sizi adam yerine koymayan bu iktidar için, bu zihniyet için sandıkta helal oylarınızla hepsini emekliye birlikte sevk edeceğiz. El ele verin bu harami düzeni birlikte emekliye sevk edeceğiz."

