Akşener'den dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "#ömerinyolunda" etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye siyasetine damga vurmuş siyasetçilere atıfta bulunan video, "Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız. " notuyla paylaşıldı. Akşener paylaşımında ayrıca, "Bu kararlılıkla, #ÖmerinYolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz!" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in paylaşımı:



Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız.



Bu kararlılıkla,#ÖmerinYolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz! pic.twitter.com/Js1r20HBLw — Meral Akşener (@meral_aksener) October 24, 2021



