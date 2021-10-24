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Akşener'den dikkat çeken paylaşım

24.10.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Turgut Özal'ın yer aldığı bir video paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "#ömerinyolunda" etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye siyasetine damga vurmuş siyasetçilere atıfta bulunan video, "Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız. " notuyla paylaşıldı. Akşener paylaşımında ayrıca, "Bu kararlılıkla, #ÖmerinYolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz!" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener'in paylaşımı:


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bülent Ecevit Alparslan Türkeş Meral Akşener Mustafa Kemal Atatürk Necmettin Erbakan Süleyman Demirel Turgut Özal
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