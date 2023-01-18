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Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

18.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki başörtüsüne Anayasal güvence çalışması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Akşener açıklamasında "Eksik metin almışlar, gol atmaya çalışıyorlar. Hodri meydan. Anayasa ise anayasa, mutabakat ise mutabakat biz varız." dedi. "Gel Türkiye'nin hepsini kapsayacak bir düzenleme yapalım" diyen Akşener, "Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım. Artık milletimizin gerçek sorunlarına dönelim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Başörtüsüne Anayasal güvence ile ilgili olarak Akşener, "Çalışmamız burada. Eksiklikleri gideren özgürlüklük alanlarını genişleten teklifimiz hazır. Arkadaşlarımız çalıştı, biz hazırız. Haydi buyrun, milletimiz de görsün şahitlik etsin. Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım" dedi.

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Akşener'in açıklamasından satır başları:

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Yürürlükte olan mevzuat bunun geçerlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye gerek yoktur. Yasal eksiklik veya boşluk var mı diye sorulduğunda iktidar bu iş çözüldü diyor. O nedenle mecburen bu anayasa yapılacakmış. Doğal olarak bazı soruları Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sormak lazım. Anayasada değişiklik lazımsa 20 yıldır neredeydiniz? 2010'daki referandumda bu değişikliği neden yapmadınız?

2010 referandumu Türkiye için bir problem olacağına inandım. AK Partililerle konuştum, bu değişiklik sizi, devleti vuracak dedim. Bunlar kayıttadır. Kulak verilmedi, değişikliğe gidildi. Gerçekten çok çalıştım. Hep bir uçtan bir uca gitti bu ülke. Sağduyunun ortadan kalktığı, kutuplaşmadan her türlü rant sergilendiği durum ortaya çıktı.

"BUNA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ"

Memleketin bu kadar ağır sorunlar varken esasında var olmayan bu mesele geldi, siyasetin gündemini kapladı. Biz de buna sırtımızı dönemeyiz. Bu arkadaşlar anayasa yapma konusunda olağanüstü yeteneklere sahipler. AK Parti'nin yaptığı anayasa değişikliklerin en büyük özelliği, ortaya çıkan sorunların değişikliğini kapatmak için yeni anayasa gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Eksik metin almışlar, gol atmaya çalışıyorlar. Hodri meydan. Anayasa ise anayasa, mutabakat ise mutabakat biz varız.

"İZİN VERMEYECEĞİM"

Şimdiden sağdan soldan duyuyorum. Saray'daki siyaset dehaları orada burada abuk sabuk konuşuyor. Bu seçim diğerleri gibi değilmiş, başörtüsü meselesinin gündeme gelmesi iyi olmuş. Seçimi kaybedelerse Anayasa metninden iptal ederlermiş. Daha ahlaksız olanı var. Teklif, 400'ü bulsa bile bazı vekillerin hayır oyu kullanmasıyla referanduma götürürlermiş. Kim hangi siyasi rantı kovalıyor beni ilgilendirmez. Ben şunu bilirim başörtülü başörtüsüz tüm vatandaşlarımızın duygularının sömürülmesine izin vermeyeceğim.

"GELİN BU İŞE BÜYÜK BİR NOKTA KOYALIM"

Gel Türkiye'nin hepsini kapsayacak bir düzenleme yapalım. Gerçekten samimiyetle ortak akıl arıyorsan hadi buyur ben varım, biz varız. Çalışmamız burada. Eksiklikleri gideren özgürlüklük alanlarını genişleten teklifimiz hazır. Arkadaşlarımız çalıştı, biz hazırız. Haydi buyrun, milletimiz de görsün şahitlik etsin. Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım. Artık milletimizin gerçek sorunlarına dönelim.

Biz hiçbir zaman demokrasiden vazgeçenlerden olmadık. Biz hiçbir zaman korkaklardan olmadık. Elektrikleri kestiler megafonla seslendik. Milletimize yeni bir tercih sunduk. Zorbalarla mücadele ederken cesaretimizi milletten aldık. Yolumuzdan döndürecek Allah'tan başka bir güç yoktur. İYİ Parti kula kulluk etmeyenlerin partisidir.

Yetkileri bir kişinin iki dudağının arasından alacağız. Demokrasi geleneğimizi 85 milyon için yeniden yaşatacağız. Cesaretin korkuyu yendiğini herkese göstereceğiz. Çünkü devlete cesaret yakışır.


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Meral Akşener İYİ Parti

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