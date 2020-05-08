Akşener'den Erdoğan'a: 'Yasaklar' diye diye geldin, yasaklaya yasaklaya gidiyorsun

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) katıldığı Teke Tek programında, İYİ Parti lideri Akşener'in kullandığı ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaklar diye diye geldin yasaklaya yasaklaya gidiyorsun Sayın Erdoğan...

Beni ekranına çıkartan Habertürk'e ceza verince bu millet yanan mutfağı, kararan umutları görmeyecek mi, sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?"