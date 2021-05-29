HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'den 'fetih' mesajı: İstanbul, bir dünya mirası

Akşener'den 'fetih' mesajı: İstanbul, bir dünya mirası

29.05.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul, göllerini, nehirlerini, toprağını, yeşilini, insanını, hayvanını, neyi varsa her şeyini gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz şehrimiz, bir dünya mirası" dedi. Akşener, "İstanbullu, İstanbul'un betona gömülmesini, yeşilinin yok edilmesini ve en son Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin oluşmasını engellemek için İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak tercih etti. İstanbullu daha ne yapsın, yönetimi değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Akşener'den 'fetih' mesajı: İstanbul, bir dünya mirası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Meral Akşener, bugünün, 568 yıl evvel Hz. Peygamber'in müjdesini verdiği İstanbul'un fethedildiği tarih olduğunu hatırlattı.

"568 YIL EVVEL HAYAT TARZLARINA NASIL SAYGI GÖSTERİLDİĞİNİ O ZAMANLAR DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Fetih sonrası dünyanın incisi, iki kıtanın birleştirildiği İstanbul'da, hayat tarzına, mimariye, burada yaşayan insanların hiçbir alanına el uzatmadan, iki kültürün birleşiminden bir sentez ortaya çıkarıldığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Biz, 568 yıl evvel hayat tarzlarına, tercihlere ve seçilen yolda yürünmeye nasıl bir saygı gösterildiğini, bu davranış biçimine nasıl saygı gösterildiğini ve adaletin nasıl işlediğini o zamanlar dünyaya örnek olan bir yönetim anlayışıyla gösterdik. Bugün dilerim ki her birimiz, İstanbul emini, şehri emini olan Sayın İmamoğlu baştan olmak üzere, bu ülkede yönetimde bulunan herkes Fatih Sultan Mehmet Han'dan, onun adaletinden, onun saygısından feyzalır, o yolda yürür."

Kılıçdaroğlu: İnanın muhalefet yapmanın en zor dönemindeyimKılıçdaroğlu: İnanın muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim

"İSTANBULLU KANAL İSTANBUL DENİLEN O UCUBEYİ ENGELLEMEK İÇİN İMAMOĞLU'NU TERCİH ETTİ"

İstanbul'un dünyanın incisi olduğunu, atalardan emanet alındığını ve gelecek nesle miras bırakılacağını dile getiren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul, göllerini, nehirlerini, sularını, toprağını, yeşilini, insanını, hayvanını, neyi varsa her şeyini gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz şehrimiz, bir dünya mirası. Sadece bizim milletimize, Anadolu'muza, Türkiye'mize değil, dünyanın mirası. Onu korumak, güzelleştirmek, yarına miras bırakmak hepimizin görevi. İstanbullu, İstanbul'un betona gömülmesini, yeşilinin yok edilmesini, insanlarına hoyratça davranılmasını ve en son Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin oluşmasını engellemek için bir 31 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nu, Millet İttifakı'nın adayını belediye başkanı olarak tercih etti. İstanbullu daha ne yapsın, yönetimi değiştirdi. Ben, Ekrem Bey kardeşimin bu mirasa nasıl saygı gösterdiğini, göstereceğini biliyorum, ona inanıyorum. Burada ortaya koyacağınız ve koyacak olduğunuz tavrın, bu mirasa göstereceğiniz, gösterdiğiniz saygının diğer kadim şehirlerimizde yönetimde bulunan herkese örnek olmasını diliyorum. Biz büyükler örnek oldukça, aklı, inancı, saygıyı, bilimi öne koydukça, yarın miras bırakacağımız bugünün çocuklarının, yarının gençlerinin de İstanbul'a aynı derece sahip çıkacağına inanıyorum. Güzel bir yolculuk bu, bu yolculukta Allah sizleri, bizleri utandırmasın."

Konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'e "Fatih Sultan Mehmed" kitabını hediye etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!
Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklamaBakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürpertti! Boşandığı kadını öldürüp çelik sandığa koymuş

Tüyler ürpertti! Boşandığı kadını öldürüp çelik sandığa koymuş

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! Erdoğan tarih verdi

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! Erdoğan tarih verdi

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.