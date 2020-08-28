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Akşener'den flaş Cumhurbaşkanlığı'na adaylık açıklaması: Çok isterim ama...

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2020 20:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi. Ama daha çok zaman var. Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu. 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım" ifadesini kullandı.

Akşener'den flaş Cumhurbaşkanlığı'na adaylık açıklaması: Çok isterim ama...

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Payzın'ın "Esnafı gezmeniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir nabız yoklama mı?" sorusuna yanıt verirken, "Türkiye'nin nefes almasına ihtiyacı var. Bunlar samimi gezilerim. Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi. Ama daha çok zaman var. Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım" dedi.

"MUHALEFETE AYAR VERME GÖREVİNİ BİR ATANMIŞ ALDI"

Akşener; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir” sözleri için de için de “Muhalefete ayar verme görevini bir atanmış aldı. Devlet memurları, bürokratlar, atanmışlar ayar veremez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Bu yeni bir vesayet anlayışıdır” diye konuştu.

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