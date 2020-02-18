Akşener'den grup toplantısında açıklamalar

"YAZIKLAR OLSUN SİZE" Hatay'da bir babanın kendini yaktığı, dün borçlarımı ödeyemiyorum diyerek kendini kamyonuna asan babanın yaşadığı ülkede oluyor bunlar. Depremde yardımları ücretsiz yaparım diyen koca yürekli kardeşimiz hayatına son verdi. Bu hüzünlü hikayeler gece rüyalarınıza girmez mi? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size.

İktidarın sarayında neler oluyor? Bu yıl Cumhurbaşkanlığı saraylarının inşa, bakım ve onarımı için 610 milyon lira daha harcanacak. Katarlılar peşkeş çektikleri tank palet fabrikasının iki katı para. 265 bin 217 asgari ücrete eşit. Bununla da bitmiyor, geçen yıl sarayın bahçelerindeki inşaatlara harcanan para 2 milyar 845 milyon lira. Bu para ile 28 bin aile ufak tefek de olsa ev sahibi olurdu. Götürüp sarayın bahçesindeki inşaatlara harcadılar.

10 Mayıs 2018'de bir söz verdim. Hayvanlara eziyetin önüne geçmek için her türlü çabayı göstereceğime söz verdim. Bugün de sözümün arkasındayım.

GENÇLERİN SORUNLARI



Gününün yarısını işte geçiren bir çocuk ders çalışıp sınavı nasıl kazanacak? Geri ödemesiz bursları AK Parti'den torpilliler aldığı için mecburen kredi kullanıyorlar, kara kara nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Birisi dedi ki, 16 bin TL kredi kullanıp 27 bin TL ödeyeceğim. Bunu söyleyen bir gencin ülkesine, ülkesini yönetenlere güveni kalır mı? Sayın Erdoğan'ın mezun olan herkesin iş bulması söz konusu değil dediği bir ülkede gençlerin geleceğe umudu nasıl olsun?

Hasta garantili hastanelere milyonlarca lira ödeyen Bursalılar bir de hastaneye ulaşabilmek için milyonlar ödüyor.

İşçinin hakkını araya sendikaları bile kutuplaştırdılar. Türk Metal Sendikası yetkiyi aldı, işçiler de üye oldu diye kapının önüne koydular. Bu yetkiyi veren kurumdan biri çıkıp da tek bir işçime dokunamazsın demiyor. Bursalı emekçi kardeşlerimizin

meselesini yakından takip edeceğiz.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE TARTIŞMASI



Son günlerde spor kulüpleri arasındaki tartışmaları biliyorsunuz. Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesleri de duyuyorsunuz. Siyasetçilerin bu tartışmalara dahil olmaması gerekir. Siyasetin spora karıştığı ülkelerde sporun ileri gidemediğini biliyorum ancak ekonomiden anlamayan damat bey bakanlıktaki başarısızlığı ile gündeme gelmekten yorulmuş olacak ki, futbolu karıştırmakla meşgul. AK Parti'ye oy vermiş Trabzonsporlu bir kardeşim spora siyaset katıyorlar dedi. Gereksiz tartışmalara sebep oluyorsunuz. Trabzon da bizim, Fenerbahçe de bizim. Damat bey her işe bulaşıp ortalığı karıştırıyor sonra da tribünlerden 'Damat istifa' sesleri yükselince bozuluyor. Gel Bursa'da Fenerbahçeli kardeşlerimin sesine kulak ver. Damadını taraftarın yakasından düşür, yoksa o tribünler sana öyle bir ders verir ki, vallahi şaşar kalırsın.

