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Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki

17.06.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir HDP il binasına yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Akşener, "Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" ifadelerini kullandı.

Bugün öğle saatlerinde HDP'nin İzmir'de bulunan il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken saldırgan gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Akşener yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar."

Son Dakika: HDP İzmir il binasına saldırıSon Dakika: HDP İzmir il binasına saldırı


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İzmir Meral Akşener HDP Halkların Demokratik Partisi İYİ Parti

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