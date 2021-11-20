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Akşener'den hükümete sert eleştiri: Yüzleri var mı?

20.11.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu bulunmadığını ancak sistemin ve iktidarın değişmesi gerektiğini savundu. Akşener, seçim çağrısı da yaparak, "Bu iktidar şu anda millete gidebiliyor mu? Aranıza gelebiliyor mu? Aramıza gelmeye yüzleri var mı? Aynı sayın Erdoğan'ın bundan 20 yıl önce söylediği gibi öyleyse tek bir çözüm var seçim, seçim, seçim." ifadelerini kullandı.

Akşener'den hükümete sert eleştiri: Yüzleri var mı?

Meral Akşener, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda miting alanında yaptığı konuşmada, halkın geçinemediğini belirterek gençlerin gitmek için ülke aradığını ileri sürdü.

Milletin varlık içinde yokluk yaşadığını savunan Akşener, Denizlili halk müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ün derlediği türkünün "Desti içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Peki bu pekmez, bize niye yetmez? Çünkü testiye dadananlar var. Çünkü milletin hakkına hukukuna, alın terine musallat olanlar var." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK"

Halkın sorunlarını anlatmak ve bunlara dikkati çekmek için vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Akşener, "Türkiye zengin bir ülke. Çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Türkiye, zenginliği hak eden bir ülke. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Zengin, mutlu ve huzurlu Türkiye'yi inşa etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tek bir sorunumuz var. O da bu ucube sistem ve beceriksizliğin kitabını yazan AK Parti iktidarıdır." ifadesini kullandı.

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"ARAMIZA GELMEYE YÜZLERİ VAR MI?"

AK Parti iktidarının gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini savunan Akşener şöyle dedi:

"Demokrasinin en güzel yanı budur, milletin başa getirdiği iktidar eğer işini yapamıyorsa, milleti açta açıkta bırakıp, memleketi zora sokuyorsa o sandık gelir, milletin şaşmaz iradesi son sözü söyler. Millet kararını verir, işini iyi yapacak olana gider yetkiyi verir. Türkiye bugün çok derin bir krizle karşı karşıya. Şimdi ben de size soruyorum: Bu iktidar şu anda millete gidebiliyor mu? Aranıza gelebiliyor mu? Aramıza gelmeye yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına girebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Çarşıda pazarda gezebiliyorlar mı? Gençlerin karşısına çıkabiliyorlar mı?

"SAYIN ERDOĞAN'IN 20 YIL ÖNCE SÖYLEDİĞİ GİBİ TEK BİR ÇÖZÜM VAR"

Aynı sayın Erdoğan'ın bundan 20 yıl önce söylediği gibi öyleyse tek bir çözüm var seçim, seçim, seçim."

Sanayicinin ve esnafın sorunlarına çözüm bulacaklarını aktaran Akşener, ihracatı artırmak için ithal girdi bağımlığını azaltıp kaliteyi artıracaklarını söyledi.

"DENİZLİ'DE GEÇTİĞİMİZ YIL 10 FABRİKA KAPATILDI"

Akşener, kalite artışını teşvik ederek lojistik ve üretim maliyetlerini düşürerek bu işin üstesinden geleceklerini anlattı.

Denizli'nin bir sanayi şehri olduğunu söyleyen Akşener, "Denizli'de 50-60 yıllık fabrikalar kapatılıyor. Daha geçtiğimiz yıl 10 fabrika kapatıldı. Denizli her geçen gün değerlerini kaybediyor. Her geçen gün işsizlik artıyor. Her geçen gün kötüleşen ekonomi hayatları derinden etkiliyor. Bu yüzden iktidara geldiğimizde ilk işimiz teşvik mekanizmalarını, yüksek faizli kredileri, vergi ve sigorta primlerini gözden geçirmek olacak." diye konuştu. (AA)

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti
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