HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'den Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'a çok sert yanıt! "İhaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız

Akşener'den Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'a çok sert yanıt! "İhaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.08.2024 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener; Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası harekete geçti. Kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili "Kimseye söylemedim ilk kez söylüyorum. ‘İhaneti’ asla kaldıramayacağım" diyen Akşener, iki ismi de mahkemeye vereceğini duyurdu: Hesaplaşacağız!

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında yapacağı açıklamalarla ilgili konuşan Akşener, çok sert çıktı.

AKŞENER: "MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

"Bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil" diyen Akşener, iki ismi de mahkemeye vereceğini duyurdu.

"BUNLARI KALDIRMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Akşener, şunları söyledi;

"Annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla dün de ‘ahlaksızlık’ dedi Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak. Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor."

FSDGSG

NE OLMUŞTU?

Kısa Dalga isimli internet sitesine röportaj veren CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener’i, yeni tarzıyla Külliye’de görünce ne düşündünüz, aklınızdan ne geçti?" sorusuna berdiği yanıtta "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz." demişti.

thumbs_b_c_6aec2ff8a37e2b776d177514122657d0

YouTube’da Bu Kanal isimli kanala konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söylemişti:

“Meral hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi.”

thumbs_b_c_70a0221ddd026f3253f401184376911c

Meral Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’te cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladığı anlardaki yüz ifadesi hâlâ akıllarda.

JGHJKHŞ

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Ümit Özdağ
En Çok Okunan Haberler
Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

Ordunun eli tetikte: ABD İsrail'i tarih vererek uyardı!

Ordunun eli tetikte: ABD İsrail'i tarih vererek uyardı!

Renaldo Cephas Ankara'da kayboldu! ''Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz''

Renaldo Cephas Ankara'da kayboldu! ''Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz''

İslam Memiş tarih vererek uyardı

İslam Memiş tarih vererek uyardı

Elinde balta, üstünde çelik yelek; önüne gelene saldırdı!

Elinde balta, üstünde çelik yelek; önüne gelene saldırdı!

Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi! Gece yarısı Suriye'de deprem

Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi! Gece yarısı Suriye'de deprem

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.