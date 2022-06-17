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Akşener'den "Kurtar bizi Meral abla" sözleri sonrası dikkat çeken mesaj! "Az kaldı, el ele verip..."

17.06.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gitti Manisa'da, vatandaşlara seslendi. Konuşması sırasında kalabalıkta bulunan bir vatandaşın "Kurtar bizi Meral abla" demesi dikkat çekerken, Akşener daha sonra ise şunları söyledi: Ey bizi idare edenler; vatandaşın, milletin, seçmenin burasına gelmiş demek... Şunu söylemek istiyorum; az kaldı. Birlikte el ele verip bu harami düzeni yıkacağız.

Akşener'den "Kurtar bizi Meral abla" sözleri sonrası dikkat çeken mesaj! "Az kaldı, el ele verip..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kurudere Caddesi'nde toplananlara hitap eden Akşener, gündeme ilişkin konuşurken, dinleyenler arasında bir vatandaşın "Kurtar bizi Meral abla" şeklinde seslenmesi dikkat çekti...

Bölgedeki dolu yağışı nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu kaydeden Akşener, "Salihli genelinde birçok çiftçimiz, dolu yağışından dolayı mağdur oldu. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yaptıramayan çiftçilerimiz açıkta kaldı. TARSİM o kadar pahalı hale geldi ki; çiftçilerimiz ne yazık ki sigorta yaptıramadı. Zor durumda kalan çiftçimizin ürününün bedelinin ödenmesini istiyoruz. O çiftçi, senin velinimetin. Bu bölge üzümün başkenti. Çekirdeksiz kuru üzüm de ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden birisi. Çekirdeksiz kuru üzümün fiyatının 25 lira olmasını istiyoruz. Ziyaret ettiğim iş yerlerinde acı çeken çiftçileri görüyorum. O dükkanların içinde sanayinin ürettiği her ne varsa satmaya çalışan o esnaf kardeşimin dertlendiğini görüyorum" dedi.

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Akşener, konuşmasının ardından tek tek esnafı ziyaret ederek sorunları ve taleplerini dinledi. Akşener, bir iş yerinden de 600 TL'lik alışveriş yaptı.

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"MARMARA GÖLÜ'NÜ KURTARACAĞIZ"

Salihli'deki programının ardından Tekelioğlu Mahallesi'ne giden Akşener, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen ancak son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü'nü ziyaret etti. Gölün yeniden eski günlerine kavuşması için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini dile getiren Akşener, mahalledeki kadınlarla da bir araya geldi. Burada konuşan Akşener, "Bu gölün bir an önce kurtarılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu gölden balıkçılık yaparak, geçimini sağlayan onlarca aile var ve hepsi mağdur durumda. Seçimden önce bu gölün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız. Bu gölün durumunu TBMM'de de gündeme getireceğiz. Seçim gelinceye kadar iktidar partisinin burayla ilgili adım atmasını sağlayacağız. Onlar adım atmıyorsa; bizim sözümüz var, çözeceğiz" dedi.

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"KURTAR BİZİ MERAL ABLA"

Akşener'in konuşması sırasında mazot fiyatlarından dert yanan bir vatandaşın “Kurtar bizi Meral abla” demesinden sonra sözlerini sürdüren İYİ Parti lideri şunları söyledi:

"Ey bizi idare edenler; vatandaşın, milletin, seçmenin burasına gelmiş demek. Gencecik bir kardeşim ağlayarak '7 ineğimi, memesinden süt damlayan ineğimi kesime götürdüm.' dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir vebaldir. Siz o ineklerin sütlerinin satılmasını, bu genç kardeşimin geçimini bu sütle sağlamasını yapmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz. Devlet demek, devleti yönetmek demek. Açını doyurmak, çıplağını giydirmek demektir. Saraylarda yan gelip yatmak demek değildir. Bunlar kul hakkıdır. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum; az kaldı. Birlikte el ele verip bu harami düzeni yıkacağız."

(DHA)

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Manisa Meral Akşener

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