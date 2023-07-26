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Akşener'den o müezzine sert sözler: Ben buradayım, yiyorsa gelsin

26.07.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, bir müezzin tarafından darp edildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener Toptaş'ı evinde ziyaret etti. Müezzinlerin örnek insan olması gerektiğini belirten Akşener, "Şimdi benim vergimden ona giden beş kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım. Yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım." ifadelerini kullandı.

Akşener'den o müezzine sert sözler: Ben buradayım, yiyorsa gelsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de bir kişi tarafından darbedilen partisinin Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'a evinde ziyarette bulundu.

SALDIRAN MÜEZZİNE SERT SÖZLER

Akşener, saldıran kişinin ilçedeki bir camide görevli müezzin olduğunu belirterek, herkese örnek olması gereken, toplumda yol gösterici olan bir din görevlisinin, siyasi parti ilçe başkanına saldırıda bulunmasının kötü bir şey olduğunu söyledi.

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Akşener, şunları kaydetti:

"İmamlar yol göstericidirler. İslam dinini öğretmekle, anlatmakla, uygulamakla ve aynı tutumlar içerisinde, yani kendi şahıslarında onu yaşamakla yükümlüdürler. Benim, sizin, hepinizin de vergisiyle maaş alan devlet memurlarıdır. Şimdi benim vergimden ona giden beş kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım. Yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım."

Bu arada, Toptaş'a saldıran müezzin hakkında müftülük tarafından idari soruşturma başlatılarak açığa alındığı öğrenildi.

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