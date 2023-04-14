Akşener'den ses getirecek '200 TL' çıkışı! Cebindeki banknotu çıkarıp sordu: Bu parayla kıyma alamayanlar...

Ekonomideki son durum Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Son döneme damgasını vuran soğan fiyatlarının ardından İYİ Parti lideri Akşener bu kez kıyma üzerinden bir örnek vererek ekonomiyi eleştirdi.

"ÇOCUKLARDA BODURLUK BAŞLADI"

Akşener 14 Mayıs için Türkiye ziyaretlerine devam ediyor. İYİ Parti lideri bu kapsamda son olarak Bolu'ya geldi. Burada yanında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile konuşma gerçekleştiren Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Elimde 200 lira var. 1 kilo kıyma alabiliyor musunuz? Çocuklarda bodurluk başladı. Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından Allah razı olsun, sosyal belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini gösterdiler.

"Çoluğunu çocuğunu bir yere getirmek için para karşılığı organını satanlar var bu ülkede.

"Bu 200 lirayla kıyma alamayanlar 200 lirayla mutfağının bir haftalık giderini karşılayacak. 15 Mayıs'ta size söz olsun son bulacak.



