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  4. Akşener'den uzun bir aranın ardından ilk kare! Cenazeye katıldı

Akşener'den uzun bir aranın ardından ilk kare! Cenazeye katıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.06.2024 13:28
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31 Mart seçimlerindeki başarısız sonuçların ardından genel başkan koltuğunda ayrılan ve yerine Müsavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun bir aranın ardından ilk kez bir cenazede görüntülendi.

Akşener'den uzun bir aranın ardından ilk kare! Cenazeye katıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisini 27 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a götürmüş kendisi de aday olmamıştı.

Yapılan seçim sonucunda Genel Başkanlık koltuğunu o dönem Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden Akşener o günden sonra gözlerden de uzaklaştı.

CENAZEYE KATILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılan Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.

Cenaze namazı sonrasında Akşener’in, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürümesi ise dikkat çekti.


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Meral Akşener cenaze
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