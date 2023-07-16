Akşener'den zam tepkisi: Cefayı bal eylemek millete...

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren ÖTV zamları kısa sürede gündem oldu. BBP lideri Mustafa Destici ve birçok siyasi ismin tepki gösterdiği zamlarla ilgili bir açıklama da İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Twitter adresinden açıklama yapan Akşener, "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…" ifadelerine yer verdi.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde;

Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti.



Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar.



Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı?



Yok!



Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına… — Meral Akşener (@meral_aksener) July 16, 2023



