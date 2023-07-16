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Akşener'den zam tepkisi: Cefayı bal eylemek millete...

16.07.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan akaryakıttaki ÖTV zamlarına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Akşener'den zam tepkisi: Cefayı bal eylemek millete...

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren ÖTV zamları kısa sürede gündem oldu. BBP lideri Mustafa Destici ve birçok siyasi ismin tepki gösterdiği zamlarla ilgili bir açıklama da İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Twitter adresinden açıklama yapan Akşener, "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…" ifadelerine yer verdi.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde;

Akaryakıta gelen ÖTV zammına bir tepki de Cumhur İttifakı ortağından geldi! Akaryakıta gelen ÖTV zammına bir tepki de Cumhur İttifakı ortağından geldi!


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Meral Akşener

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