'Akşener' detayı gündem oldu: AK Parti'de hareketli günün ses getiren ismi Kürşad Zorlu! Ankara'da herkes bu iddiayı konuşuyor

İYİ Parti son dönemde yaprak dökümü yaşamaya devam ediyor. Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve Konya Milletvekili Ünal Karaman istifa depremine son sarsıntıları ekleyen isimler oldu. Kürşad Zorlu'nun adı haftalardır AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla gündemdeydi. O transferin bugün gerçekleşeceği bilgisi Ankara kulislerini hareketlendirdi.

İSTİFA AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULDU

Zorlu, sosyal medyadan duyurduğu istifa kararının gerekçesini "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" sözleriyle açıklamıştı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Yola devam edeceğinin sinyalini veren Zorlu, açıklamasını "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadeleriyle noktalamıştı.

GÖZLER BUGÜNKÜ AK PARTİ KONGRESİNDE

Bugün AK Parti'de yaşanacak hareketliliğe Kürşad Zorlu'nun katılmasının da yansıması bekleniyor. Saat 14.00'te Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi düzenlenecek. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. tv100'de paylaştığı kulis bilgisinde "Uzun zamandır merak edilen bir konu vardı" diyen gazeteci Sinan Burhan, Zorlu'nun katılımının bu programda gerçekleşeceğini belirtti.

Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye Katılması ile İlgili Ne Düşünüyorsunuz? Bu katılım AK Parti için olumlu bir adım olur. Bu değişiklik İYİ Parti için büyük bir kayıp! Parti dinamiklerini değiştirecek bir olay. Siyasi istikrarsızlık yaratır.

ÜNAL KARAMAN'IN DA AK PARTİ'YLE GEÇİYOR

Burhan'ın ifade ettiğine göre Ünal Karaman'ın AK Parti'ye katılımıyla ilgili netlik bulunmazken önümüzdeki günlerde katılacağı dile getiriliyor.

Ünal Karaman, istifa açıklamasında “İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” demişti.

AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENEN İKİ İSİM DAHA VERDİ

Son olarak Burhan, AK Parti'ye bu isimler dışında yeni katılımlar olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sayın Meral Akşener'e yakın ya da onunla siyaset yapmış birçok milletvekilinin AK Parti'ye katıldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı milletvekillerinin ve belediye başkanlarının kongreye kadar, ayriyeten diğer siyasi partilerden isimlerin de AK Parti'ye katılabileceğini söyleyelim. İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin de kongreye kadar AK Parti'ye katılabileceğini belirtelim."

İYİ PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

İYİ Parti'nin 2023'te 44 milletvekiliyle girdiği TBMM'deki sandalye sayısı, Ünal Karaman'ın da ayrılmasıyla 29'a düştü.