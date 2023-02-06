Akşener duyurdu: İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş depreminde can kaybı saat geçtikçe artıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından "Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın da "İYİ Parti Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in depremde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrendim. Değerli Serhat Başkanımıza ve depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Mekânları Cennet olsun" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

