Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli

Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerine dikkat çekerek, "Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de, bu seçim önemli bir seçim" dedi. Programı için Bilecik'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Pazaryeri ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Pazaryeri'nde partililer tarafından karşılanan Akşener'e ziyaretleri sırasında CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Söğüt Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Aydoğdu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Gürses, CHP İl Başkanı Metin Yaşar eşlik etti. Bir kahvede gazetecilere açıklama yapan Akşener, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Yanlış yönetim nedeniyle ekonominin kötü olduğunu söyleyen Akşener şöyle konuştu: "Gördüğüm şey şu; siz de gördünüz, lokantaya gittik kimse yoktu. İkinci el telefon satan bir yere gittik, kimse yoktu. Farklı farklı esnafları gezdik, bir tek fırında 2 kişi gördüm. Şu an saat 11.30 olmasına rağmen hiçbir iş yerinde hiç kimseyi görmedik. Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli bir seçim. Ama bu seçimin sonuçları olarak Cumhur İttifakı'nın, yani iktidar partilerinin söylediği bir tartışmanın yaşanması söz konusu değil. 4 yıl boyunca bir daha seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi de 2023'te. Dolayısıyla, seçmene söylediğimiz ve seçmenden beklediğimiz şu; 16 yıldır çok kolay bir şekilde kutuplaşmanın getirdiği, gayretsiz bir oy alma halinden sonra bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı'nın maaşına yapılan zam yüzde 26, emekliye yapılan zam yüzde 10. Ekonomi kötü, yanlış yönetim sebebi ile kötü ama buna karşılık vatandaş suçlu." İktidarın bu anlayışıyla ekonominin düzelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Akşener, "Domates yetiştiricisi suçlu, biber yetiştiricisi suçlu, onları satan marketler, manavlar suçlu. Türkiye'de seracılıkla geçinen binlerce kişi var. Hemen yakınızdaki İnegöl'de bile sera var. Serada yetiştirilen ürün pahalıya mal ediliyorsa elektriği pahalıdır, suyu pahalıdır, ilacı pahalıdır, gübre kullanıyorsa gübresi pahalıdır. Siz bu girdilerinde bir teşvik uygulamazsanız o ürün pahalıya mal olur. 'Kışın biber yeme, domates yeme, kışın kış sebzeleri ye'; peki, ondan önce de soğan suçluydu. Soğan depolarına baskınlar yapıldı. Böyle bir anlaşıyla ekonominin düzelmesi mümkün değil" dedi. 'BU SEÇİMİN TÜRKİYE'NİN BEKASIYLA İLİŞKİSİ YOK' 31 Mart'taki yerel seçimlerin Türkiye'nin bekasıyla ilişkisi olmadığını ifade eden Akşener, "Bu seçimin Türkiye'nin bekasıyla bir ilişkisi yok. Hemen seçim geleceği ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in sandalyesinin gideceği diye bir iddia var Sayın Bahçeli tarafından. Cumhurbaşkanı koltuğuna bir şey olmaz. Sayın Bahçeli hepimizi attığı için zaten onun da koltuğu tehlikede değil. Sonuç olarak ikisinin de koltuklarının beka sorunu yoktur ama bireysel olarak her bir vatandaşın karnı aç, geleceği ile ilgili endişesi var. Bireysel beka konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor Türkiye'de. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için bu seçimde kulak çekmeye büyük ihtiyaç var. Seçmen açısından ihtiyaç var. Biz çok çalışacağız. Adaylarımızı iyi tanıtmaya çalışacağız ve sizlerin onayına sunacağız. Umuyorum ki sizler de onaylayacaksınız" diye konuştu.

