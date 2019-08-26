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Akşener, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) ailesini ziyaret etti.

Akşener, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) ailesini ziyaret etti. Akşener, acılı ailenin idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Ağustos'ta ayrıldığı eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un Kırıkkale Yuva Mahallesi'nde yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyarete Emine Bulut'un babası Ahmet, annesi Fadime Bulut ile görüşen Akşener, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü belirtti. Acılı aileye başsağlığı diledi.
'AİLESİ İDAMI İSTİYOR'
Çıkışta açıklamalarda bulunan Akşener, ziyaretin çok acı olduğunu, aynı zamanda şiddet gören, öldürülen kadınların gündeme gelmesini amaçladığını söyledi. Ziyarette Bulut ailesi ile görüştüklerini kaydeden Akşener, "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle anne ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi. Bununla ilgilide mecliste konuşacağız, siyasi partilerle, grubu olan siyasi partilerle. Geride 10 yaşında bir kızımız var. Bu olayı unutturmamız lazım, sizlere ve bizlere düşen bir görev aynı zamanda. O çocuğun bu tramvayı atlatması içinde elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım. Çok üzgünüm. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin Genel Başkanı partisine verecek talimatı, bunlar hazırlayacak bende imzalayacağım" dedi. Akşener, açıklamasının ardından Kırıkkale'den ayrıldı.

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