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Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

20.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz gezisinin ilk ayağı Giresun'da vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. "Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika’ya giderse, onun yerini sığınmacı alır" diyen Akşener fındık fiyatlarıyla ilgili de, "En az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" ifadelerini kullandı.

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da yaptığı açıklamada "Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi.

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"MÜLAKATLAR ADİL YAPILMIYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz gezisinin ilk gününde Giresun’da esnaf ve halkla buluştu. Akşener, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde halka hitap etti. Akşener, Yağlıdere ilçesindeki konuşmasında KYK faiz borçlarının silinmesine ilişkin, üniversite mezunu gençler için istihdam yaratılması gerektiğini söyledi. Bulancak’ta halka seslenen Akşener, EYT’nin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, gençlerin iş bulamadığını gerçekleştirilen mülakatların da adil yapılmadığını savundu.

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"EN AZ 74 LİRA OLMALI"

Akşener, fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söyleyerek, "Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz genci burada üretirse Türkiye gelişir. Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika’ya giderse, onun yerini sığınmacı alır. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi. (DHA)

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