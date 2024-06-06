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Akşener, Erdoğan'la görüştü; İYİ Parti'den çok sert çıkış geldi: "Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.06.2024 07:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener Beştepe'de bir araya geldi. İki ismin 'sürpriz' görüşmesi Ankara kulislerini hareketlendirirken İYİ Partili isimden Akşener için çok sert bir açıklama geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Bayram, "Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı. Önce ittifaklar yaptı sonra hepimizin gözü önünde herkesi ortada bıraktı. Şu an Meral Hanım siyasi bir harekete girişse yanında 100 kişi bile bulamaz" dedi.

Akşener, Erdoğan'la görüştü; İYİ Parti'den çok sert çıkış geldi: "Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı"

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 40 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, kulisler ise hareketlendi. 'Sürpriz' görüşme sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilirken; gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partililere konuyla ilgili konuşma yasağı koyduğunu iddia etti.

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"DERVİŞOĞLU 'KONUŞMA YASAĞI KOYMUŞ'"

TV100'deki yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş "Ben bugün Meral Hanımın Tayyip Beyi ziyaretinin ardından ismiyle demeç alabileceğim birini aradım. Çünkü Müsavat Bey, Meral Hanımın Tayyip Bey'i ziyaretine ilişkin partide konuşma yasağı koymuş." ifadelerini kullandı.

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"AKŞENER, SİYASİ HAREKETE GİRİŞSE YANINDA 100 KİŞİ BULAMAZ"

İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi ve 25. Dönem Milletvekili Vedat Bayram, Erdoğan, Akşener görüşmesinin ardından Yarkadaş'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı. Önce ittifaklar yaptı sonra hepimizin gözü önünde herkesi ortada bıraktı. Şu an Meral Hanım siyasi bir harekete girişse yanında 100 kişi bile bulamaz."

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Meral Akşener İYİ Parti
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