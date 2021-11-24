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Akşener: “Erdoğan’a Emekliliğinde Başarılar Diliyorum”

24.11.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam ekonomi kurmaylarıyla olağanüstü toplantısı sonrasında partisinin yaptığı erken seçim çağrısını bugün TBMM’de parti grup toplantısında Erdoğan’a hitaben gerçekleştirdiği konuşmasıyla devam ettirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik tablodan sorumlu kişi olduğunu belirterek, “Sayın Erdoğan’a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum” dedi ve erken seçim çağrısını yineledi.

Akşener, dün akşam ekonomi kurmaylarıyla olağanüstü toplantısı sonrasında İyi Parti adına yapılan erken seçim çağrısını bugün TBMM’de parti grup toplantısında Erdoğan’a hitaben gerçekleştirdiği konuşmasıyla devam ettirdi.
Akşener, “Sayın Erdoğan ve arkadaşları için artık yol görünmüş. Bavulları toplama vakti, artık gelmiş. Hareket saati, artık gelip çatmış. Sayın Erdoğan’a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum” sözleriyle diğer muhalefet liderleri gibi Türkiye’de seçim yapılması halinde iktidar değişimi yaşanacağı iddiasını tekrarladı.

Geçen hafta grup konuşması sırasında dolar kuru 10 lira 43 kuruşken bugün sabah itibarıyla 13 lira düzeyine yükseldiğine işaret eden Akşener, Türkiye’nin ve halkın kaybettiği görüşünü “Bu ne demek biliyor musunuz? Bir hafta içinde dış borcumuz 1 trilyon 180 milyar lira arttı demek. Hani şu bol garantili projeler var ya. Hani o beş müteahhidin kasaları var ya. İşte o kasalara 420 milyar lira daha girdi demek” ifadesiyle açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a hitaben “Kardeşim, ülkeyi yöneten sensin. LPG’ye, doğalgaza, mazota, benzine, elektriğe zammı yapan sensin, sen” diyen Akşener, Erdoğan’ın fiyat artışları nedeniyle esnafı ya da iş dünyasını suçlamasına da tepki gösterdi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri gibi Türkiye’nin ekonomisinden Erdoğan’ın sorumlu olmasıyla ilgili “Madem öyle, o zaman şu ana kadar gereğini niye yapmadın? Anca atıp tutuyorsun. İşi hep, başkalarına fatura ediyorsun. Madem öyle, çık, gereğini yap, milletin sırtına yapışmış keneler varsa, sök at. Heyhat! Yapmıyor. Çünkü yapamıyor. Çünkü, kenelere bir el uzatsa, hepsi ya AK Parti’nin kodamanı çıkacak, ya da eş, dost, tanıdık çıkacak. Nitekim zaten artık, terörist çiftçi, işbirlikçi manav, dış güçlerin maşası market suçlamalarını da, kimse ciddiye almıyor. Milletimiz, asıl meselenin, Sayın Erdoğan’ın kendisi olduğunu gayet net görüyor. Hep birlikte, bir zihin egzersizi yapalım. Mesela, dış güçler, lobiler, Türkiye’ye birini gönderseydi ve bu kişi, bu ucube sistem sayesinde, bir şekilde başa gelseydi sizce ne olurdu? Mesela Türkiye’yi zayıf düşürmek, milleti fukaralığa mahkum etmek için ne gerekirse onu yapardı değil mi? Mesela Türk lirasının değerini düşsün diye ne gerekiyorsa yapardı. Mesela, Türkiye’ye sömürge muamelesi yapar; “Burada ucuz iş gücü var, gelin” diye yabancıları davet ederdi. Mesela Türk Milleti’ni her geçen gün daha çok borçlandırır, Türkiye’nin rekabet gücünü, sıfıra indirir, Türk şirketlerini, ayakta duramayacak hale getirir ve yabancılara kelepir fiyata peşkeş çekerdi. Değil mi?” soruları sordu.

“Türkiye’yi dış güç yönetse neler olurdu? Erdoğan’ın kendisi düşünmeli”

Türkiye’nin en büyük potansiyeline sahip sektörü tarım sektörüne, çiftçilere Erdoğan’ın kararlarıyla zarar verildiğini vurgulayan Akşener, “Mesela, dış güçler, lobiler, Türkiye’ye birini gönderseydi ve bu kişi, bu ucube sistem sayesinde, bir şekilde başa gelseydi sizce ne olurdu? Tarımı öldürmek için, tarım alanlarını imara açardı. Samanı, buğdayı, eti, ithal ederdi. Şeker fabrikalarını satardı. Düşük fiyat açıklayıp, çiftçileri borca sokardı. Sonra da, borçlu çiftçilerin elindeki arazileri, satın almak için uğraşırdı. Değil mi? Ez cümle Türk parasını pul, çiftçiyi kendine kul, yolsuzluğu da kendine yol ederdi değil mi? Tabii şimdi bu zihin egzersizi ile Ak Parti iktidarı arasındaki benzerlikleri fark edenler, bizim bu arkadaşlara her ayna tutuşumuzda yaptıkları üzere yine bağırmaya başlayacak: ‘Ne yani sen Cumhurbaşkanı’na dış güç mü diyorsun?’ diyecekler. ‘Sen sayın Erdoğan’a lobilerin adamı mı diyorsun?’ diyecekler. Hayır. Ben diyorum ki; bir dış güç göreve gelse ancak bunları yapardı. Gerisi benim değil, sayın Erdoğan’ın sorunu. Türkiye’ye ancak bir dış gücün ve lobilerin vereceği zararı vermişse bu mesele benim değil, sayın Erdoğan’ın meselesidir. Şapkayı önüne alıp düşünmesi gereken de sayın Erdoğan’ın bizzat kendisidir” dedi.

Erdoğan’ın ise tam tersine Türkiye’yi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağını iddia ettiğini belirten Akşener, “Vay, vay, vay. Bak sen hele… Hamasette gelinen noktaya bakar mısınız? Muhterem, daha 2 hafta önce ‘Türkiye uçuyor’ diyordun. Ekonomiyi şaha kaldırıyordun. Hatta ciltler dolusu kitabını yazıyordun. Hayırdır sayın Erdoğan? Hesabın mı şaştı? Anlatacak masallar mı bitti? Suçlayacak meslek grubu mu kalmadı? Bak Tayyip Bey, bu iş böyle olmuyor. Sen saçmaladıkça olan bu güzelim memlekete oluyor. Gel, kendini de milletimizi de daha fazla yorma. Daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz hallederiz. Sen yeter ki gölge etme. Biz başka ihsan istemeyiz” diye konuştu.

“Panik rüzgarları Beştepe koridorlarında esmeye başlamış”

En son İyi Parti’nin Denizli’de gerçekleştirdiği mitinge ilgi göstererek halkın meydanlarda Erdoğan’a ve mevcut sisteme uyarıda bulunduğunu anlatan Akşener, “Milletimiz, Denizli’den dedi ki; ‘Mağrur olma Sayın Erdoğan, senden büyük Millet var, senden büyük Allah var!’ Bu ucube sisteme, ve onun sonuçlarına mahkum edilen, aziz milletimizin, köprüden önceki son çıkış uyarısıdır. Bunu anlayan anlar. Anlamayan da, zaten sandıkta milletin tokadıyla uyanır. Panik rüzgarları, Beştepe koridorlarında esmeye başlamış. Elbette şaşırmıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan da, hiç üzgün değiliz. Çünkü biz, milletimizin arasındayız. Her ilde, her ilçede, milletimizle hemhal oluyor, dertleşiyoruz. Girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Milletimiz de bu samimiyeti, bu gayreti görüyor, bizimle birlikte yürüyor. O nedenle, dedikoducu iktidara sözüm şudur; Nazar etme ne olur; çalış, senin de olur!” ifadesini kullandı.

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