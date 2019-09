Akşener: Erdoğan’ın, İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BALIKESİR,(DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Susurluk’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü ve Ayran Kültür-Sanat Festivali için Balıkesir’in Susurluk ilçesine geldi. Susurluk’ta partililerce yollarda karşılanan Akşener, ilk olarak Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney’i makamında ziyaret etti. Yeni otoyolda kurulacak tesislerde Susurluk esnafına öncülük tanınmasını isteyen Akşener, “Susurluk esnafının yeni yapılan otoyolda tesis açmasına öncelik verilmesi için çalışmalara başlayacağız. Ankara’dan bununla ilgili istekte bulunacağız. Her bu yolu kullananın meşhur tost ve ayrandan tatmasını ve Susurluk esnafına kazandırmasını istiyoruz. Susurluklu esnafa bu noktada öncelik sağlayacağız. Eğer bunu yapamazsak yeni açılan otoyol sebebiyle susurluk esnafının işi zor olacak. Yeni otoyola araç geçme garantisi verildiği için, o sayı tutturulamazsa otoyol şirketine verilen parada Susurluklu’nun da parası olacak. Bu konuyla bizzat ben Ankara’da ilgileneceğim” dedi

'ERDOĞAN’IN İSTANBUL VE ANKARA’YA KAYYUM ATAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’'

HDP’li belediyelere kayyum atanması ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’na ‘Seni pejmürde ederiz’ cümlesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, “HDP’li belediyelere kayyum atanması ile ilgili parti olarak görüşümüzü belirttik. Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır. Türkiye’de iktidar sahipleri genellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip eder. Ben, Sayın Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin için de olsa da Sayın Erdoğan’ın 2 büyük şehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum. Çünkü 6 Mayıs'ta Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını elinden alarak yaptıkları çılgınlık ve hukuksuzluk 23 Haziran’da 800 bin oy farkla seçilmesini sağladı. 31 Mart seçimlerinin Türkiye genelinde Millet İttifakı partilerinin, teşkilatlarının, seçmenlerinin gayretiyle bu sonuçlar alındı. 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerini İstanbullular kazandı” diye konuştu.

'‘RESEPSİYONA GEÇEN YIL DA KATILIP TOKALAŞTIK’'

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmasının İYİ Parti-Cumhur İttifakı yakınlaşmasına işaret olarak görülebilir mi sorusunu yanıtlayan Akşener, “Çok komik bir durum var. Bir yazar bir yazısının başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor, daha sonra da aynı kişi partimizden ‘İP’ olarak bahsediyor. Kafaları karışıyor işte. Biz İYİ Parti olarak geçen yıl da milletvekillerimiz ile resepsiyona katılmıştık. O gün de Sayın Erdoğan ile tokalaştık. Bu tokalaşmanın bu derece neden büyütüldüğünün Türkiye şartlarında neye tekabül ettiğine bakmanız lazım. Biz bu yıl katıldık ve tokalaştık, geçen yıl da katılıp tokalaştık. Geçen yıldan buraya ne değişmiş? 23 Haziran değişmiş” dedi.

