Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir 1

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir" dedi.

Kente gelişinde Gözne gişelerinde yoğun ve coşkulu kalabalık tarafından karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce şehir turu gerçekleştirdi. Daha sonra İl Başkanlığını ziyaret eden Akşener, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret eden Akşener, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki gün kalacağı Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşener, Başkan Kocamaz'a güvendiğini ve Büyükşehiri alacaklarını kaydetti. Akşener, şunları söyledi:

"Bugün Sayın İl Başkanımızın, İl Teşkilatımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Burhanettin Kocamaz Beyefendi'nin davetiyle Mersin'deyim. Bugün ve yarın buradayım. Gördüklerimden anlıyorum ki, Burhanettin Başkan ipi göğüslemiş. Şimdi o göğüslediği ipin daha ileriye gitmesi için çaba göstereceğiz. Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere, teşkilatlarımız bir bütün olarak Genel Merkezimiz Sayın Kocamaz Başkanımın arkasındayız. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler 31 Mart akşamı gece yarısından sonra yapmış olacaklar."