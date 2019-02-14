Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir" dedi.

Kente gelişinde Gözne gişelerinde yoğun ve coşkulu kalabalık tarafından karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce şehir turu gerçekleştirdi. Daha sonra İl Başkanlığını ziyaret eden Akşener, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret eden Akşener, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki gün kalacağı Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşener, Başkan Kocamaz'a güvendiğini ve Büyükşehiri alacaklarını kaydetti. Akşener, şunları söyledi:

"Bugün Sayın İl Başkanımızın, İl Teşkilatımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Burhanettin Kocamaz Beyefendi'nin davetiyle Mersin'deyim. Bugün ve yarın buradayım. Gördüklerimden anlıyorum ki, Burhanettin Başkan ipi göğüslemiş. Şimdi o göğüslediği ipin daha ileriye gitmesi için çaba göstereceğiz. Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere, teşkilatlarımız bir bütün olarak Genel Merkezimiz Sayın Kocamaz Başkanımın arkasındayız. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler 31 Mart akşamı gece yarısından sonra yapmış olacaklar."

'MERSİN ÖNEMLİ BİR KENT'

Mersin'in kendileri için çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Akşener, "Sonuç itibarıyla Sayın Burhanettin Kocamaz mağdur edilmiş, hak etmediği bir davranışla karşılaşmış. Bakın burada kaldırırken zorlandığım '5 Yıldızlı Hizmetler' diye bir kitapçık var. Hizmet o kadar çok ki, akılda tutmak mümkün değil. Dolayısıyla bu yapılmış hizmetleri gören Mersinli vatandaşlarımız gelecek 5 yılda neler yapılabileceğini, verilen sözlerin nasıl yerine getirildiğini görecekler. Bu seçim bir yerel seçim. Sadece belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçeceğiz. Burhanettin Kocamaz Başkanım ipi göğüslemiş ama ipi daha ileriye doğru ittirmek için Mersinlilerin desteklerine ihtiyacımız var. Mersin'de '13+1' belediyeye talibiz. Allah inşallah mahcup etmesin" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda kazanma oranını soran Akşener'e Başkan Kocamaz, "Bizim sloganımız '13+1'; tüm ilçelerimize talibiz. Mersin'e şeref verdiniz. İnşallah bu ziyaretlerinizin sonu gelmeyecek" diye cevap verdi.

Başkan Kocamaz, ziyaret sırasında Akşener'e iğne oyalı mor fular ve çeşitli hediyeler verdi.

'BATSIN BU DÜNYA'

Meral Akşener, Büyükşehir ziyaretinin ardından partililerle buluştu. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikte konuşan Akşener, "Türkiye'nin bekasının oylandığı bir seçim gibi takdim edilen bir yerel seçime gidiyoruz. Beka meselesinin yerel seçimlere bir alakası yoktur. Anlıyorum, beyefendilerin bir sandalye, koltuk bekası meselesi var. Kozan'ı yöneten, halen Belediye Başkanı olan Musa Öztürk dün bekanın tehdidi değildi, bugün İYİ Parti'den aday, bekamızın tehdidi ise batsın bu dünya" dedi.

Birçok ürüne zam geldiğini ifade eden Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir. Mutfak ve tencerenin yangını her hükümeti düşürmüştür. Bu defa bu hükümetin kulağını çekeceksiniz. Bu kulağı çekmezseniz, kızartmazsanız 31'i akşamından hemen sonrası, 1 Nisan'dan sonra zam yağmuruna tutulacaksınız. Çünkü 4 yıl seçim yok. Dolayısı ile ne Sayın Cumhurbaşkanının koltuğu tehlikede, ne de diğer ortağının koltuğu tehlikede" diye konuştu.

Akşener ardından belediye başkan adayları ile partilileri selamladı.