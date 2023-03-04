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Akşener gündem olan açıklamalarından sonra ilk kez kamera karşısında! Partisinin belediye başkanlarıyla buluştu

04.03.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündeminde peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Yaptığı açıklamayla gündem olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla buluştu. Akşener'i parti genel merkezi binasının önünde Cihan Paçacı karşıladı.

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları siyaset gündemini karıştırdı. Gözler, siyasilerin yapacağı açıklamalara ve yaşanacak gelişmelere çevrildi. Son olarak Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AKŞENER'İ CİHAN PAÇACI KARŞILADI

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

akşener

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti. (AA)

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