Akşener gündem olan açıklamalarından sonra ilk kez kamera karşısında! Partisinin belediye başkanlarıyla buluştu

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları siyaset gündemini karıştırdı. Gözler, siyasilerin yapacağı açıklamalara ve yaşanacak gelişmelere çevrildi. Son olarak Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AKŞENER'İ CİHAN PAÇACI KARŞILADI

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti. (AA)



