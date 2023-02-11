HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener Hatay'dan "An itibarıyla durdurulması lazım!" diyerek çağrıda bulundu! "10 bin TL güzel ama..."

Akşener Hatay'dan "An itibarıyla durdurulması lazım!" diyerek çağrıda bulundu! "10 bin TL güzel ama..."

11.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasiler deprem bölgelerindeki ziyaretlerini sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Antakya ilçesinden mesajlar verdi. Akşener, "Hataylılar ne demek istediğimi anlıyor" diyerek yabancılara toprak ve mülk satışının yasaklanması gerektiği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Akşener ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu depremzedelere 10 bin TL'lik yardımla ilgili "Güzel ama bunun devamı lazım" diye konuştu.

Hafta başında gerçekleşen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin üzerinde 5 gün geçti. Can kaybı 21 bini, yaralı sayısı 80 bini aştı. Bu sırada İYİ Parti lideri Akşener de 4. günden itibaren deprem bölgelerini ziyarete başladı. Bugün Hatay'ın Antakya ilçesinde açıklamalar yapan Akşener, deprem bölgesindeki çocukların güvenliğine dikkat çekerken ayrıca yabancılara toprak ve mülk satışıyla ilgili bir değerlendirme de yaptı.

HABER.00_05_20_09.Still047

"10 BİN LİRA GÜZEL AMA BUNUN DEVAMI LAZIM"

Antakya'da incelemelerde bulunduktan sonra konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

"Mutlaka ve mutlaka, özellikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye'de şu an itibarıyla toprak ve mülk satışının yabancıya yasaklanması lazım. Bunun takipçisi olacağız. Ne demek istediğimi Hataylılar anlıyor. Onun dışında çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek, 10 bin lira evet güzel ama bunun devamı lazım."

HABER.00_05_45_17.Still048

"ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ÇOCUK ÇALINIR, KOCAELİ'DE BUNU YAŞADIK"

Birçok insanın işinden olduğuna değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Evlerin hangi süre içerisinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için her birinizden rica ediyorum mutlaka devlete teslim edin. Depremden etkilenmemiş dışarıda yaşayan ailelerin organizasyonları var, STK'ların organizasyonları var ama onların başına devletin mutlaka sosyal hizmetlisini koyması lazım. Sonra amcası çıkar, dayısı çıkar... DNA testi ile teslim edilir. Biz Kocaeli'nde bunu yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organ için çalınır, Batılı ailelere evlat edindirmek için satılır. O yüzden çocuklar, çocuklar, çocuklar."

HABER.00_05_19_24.Still046

HABER.00_02_48_54.Still045

HABER.00_02_45_23.Still043

HABER.00_02_48_03.Still044

HABER.00_02_45_14.Still042

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can kaybı 21 bini aştı! Üniversiteler ve askerlik celpleri için kararCan kaybı 21 bini aştı! Üniversiteler ve askerlik celpleri için karar
Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!
Deprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendiDeprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Hatay'da asılsız iddialar halkı çileden çıkardı

Hatay'da asılsız iddialar halkı çileden çıkardı

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.