Akşener Hatay'dan "An itibarıyla durdurulması lazım!" diyerek çağrıda bulundu! "10 bin TL güzel ama..."

Hafta başında gerçekleşen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin üzerinde 5 gün geçti. Can kaybı 21 bini, yaralı sayısı 80 bini aştı. Bu sırada İYİ Parti lideri Akşener de 4. günden itibaren deprem bölgelerini ziyarete başladı. Bugün Hatay'ın Antakya ilçesinde açıklamalar yapan Akşener, deprem bölgesindeki çocukların güvenliğine dikkat çekerken ayrıca yabancılara toprak ve mülk satışıyla ilgili bir değerlendirme de yaptı.

"10 BİN LİRA GÜZEL AMA BUNUN DEVAMI LAZIM"

Antakya'da incelemelerde bulunduktan sonra konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

"Mutlaka ve mutlaka, özellikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye'de şu an itibarıyla toprak ve mülk satışının yabancıya yasaklanması lazım. Bunun takipçisi olacağız. Ne demek istediğimi Hataylılar anlıyor. Onun dışında çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek, 10 bin lira evet güzel ama bunun devamı lazım."

"ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ÇOCUK ÇALINIR, KOCAELİ'DE BUNU YAŞADIK"

Birçok insanın işinden olduğuna değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Evlerin hangi süre içerisinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için her birinizden rica ediyorum mutlaka devlete teslim edin. Depremden etkilenmemiş dışarıda yaşayan ailelerin organizasyonları var, STK'ların organizasyonları var ama onların başına devletin mutlaka sosyal hizmetlisini koyması lazım. Sonra amcası çıkar, dayısı çıkar... DNA testi ile teslim edilir. Biz Kocaeli'nde bunu yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organ için çalınır, Batılı ailelere evlat edindirmek için satılır. O yüzden çocuklar, çocuklar, çocuklar."



