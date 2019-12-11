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Akşener hayvan hakları federasyonu temsilcilerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

Akşener hayvan hakları federasyonu temsilcilerini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) yöneticileri ile diğer bazı hayvan hakları federasyonlarının temsilcilerini kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, görüşmede hayvan hakları konusunda özel bir hassasiyeti olduğunu ve bu konuyla ilgili çalışmaları yoğun şekilde takip ettiğini belirterek, kurumsal bir çözüm için Meclise federasyonların da katkısıyla hazırlanan bir araştırma önergesi verilebileceğini kaydetti.

Bu önergenin konunun kamuya mal olmasını sağlayacağını aktaran Akşener, "Hayvan hakları konusunda mücadele veren kişilerin çoğunluğu profil olarak baktığımız zaman daha seküler, şehirli Cumhuriyet değerlerine bağlı insanlardan oluşurken şimdi yeni yeni muhafazakar insanların, gençlerin de sizlerin arasına katıldığını görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hayvan barınaklarında yaşanan vahşete dikkati çeken ve hayvanların yaşadığı sorunların anlatıldığı bir sunumun yapıldığı görüşmede, HayKonfed yöneticileri, 2004'te çıkarılan yasanın uygulamasına ilişkin sorunlara işaret etti.

Akşener'in hayvan hakları ile ilgili şimdiye kadar yapmış olduğu konuşmalar ve görüntülerin yer aldığı video gösteriminin ardından ziyaretçiler tarafından Akşener'e biblo hediye edildi.

Görüşmeye, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, Ege Hayvan Hakları Federasyonu, Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, Akdeniz Hayvan Hakları Federasyonu yöneticileri ve Üniversiteler Platformu temsilcileri de katıldı.

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