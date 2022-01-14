Akşener: HDP'li vekilin fezlekesine evet diyeceğiz

Akşener, ziyaretin ardından basına yaptığı açıklamada HDP milletvekili Semra Güzel’in fezlekesine partisinin "evet" oyu vereceğini söyledi.İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Akşener, HDP milletvekili Semra Güzel'in fezlekesine partisinin "evet" oyu vereceğini açıkladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen PKK militanı Volkan Bora ile olan fotoğrafları basına yansımıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığının kaldırılması için Güzel hakkında "terör örgütü üyeliğinden" fezleke hazırlamıştı.

Akşener konuya ilişkin, "Semra Güzel isimli milletvekilinin bir fezlekesi gelecek meclise. Ben milletvekili değilim ama arkadaşlarımdan bildiğim o fezlekeye 'evet' oyu verecek arkadaşlarımız. İYİ Parti'nin tutumu her zaman terör, teröre yataklık, terörle, teröristle iltisak konularında açık ve nettir" dedi.

Akşener, ayrıca "PKK ile masaya oturanların" hakkında da fezleke hazırlanması gerektiğini söyledi. "PKK ile masaya oturanlar, dün olumlu görünen her şey bugün olumsuz ise o zaman bu talimatları verenlerin de her birinin bir fezlekesi olması gerekiyor. Biz o fezlekelere 'evet' oyu vereceğiz. Onlar bu fezlekeleri getirmezlerse, biz iktidar olacağız ve fezlekeleri biz getireceğiz" ifaderlerini kullandı.

Akşener, Erdoğan'ın "(Selahattin) Demirtaş, (Abdullah) Öcalan'a hesap verecek" açıklaması üzerine, "Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu Erdoğan, mektup arkadaşı Öcalan ile Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle 'Ayıptır, ayıp.' Bu da bir fezleke konusudur” dedi.

"Kendisine ekonomiyi ve matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum"

Bloomberg'e açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceği açıklaması üzerine, "Anlıyorum ki TÜİK başkanı değişecek. TÜİK'e göre bir enflasyon rakamı açıklanacak ve sayın Nebati'nin gözlerinin ışıltısına herkes bakacak. Ben kendisine hem ekonomiyi hem matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum" dedi

DW / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

