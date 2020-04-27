Akşener: 'Hükümet Milletin Giderlerini Ödemek Zorunda'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, böylesi bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi partilerle toplantı yapmasını beklediğini belirterek, “Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar. Hükümet bunu ilan ettiği andan itibaren bütün milletin giderlerini ödemek zorundalar. Dolayısıyla bunu yapmayacaklar” görüşünü aktardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayarak, Türkiye’nin Corona virüsü salgınına karşı mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Erdoğan’ın dün gece sokağa çıkma yasağı kararı alınması, özel sektöre müdahalede bulunulması, yap-işlet-devret modelli işletmelere ödemeleri durdurmaması gibi kararlar açıklamamasına tepki gösterdi. Erdoğan’ın sokağa çıkma yasağı kararı almadığını çünkü böylesi bir karar alınması durumunda devletin söz konusu mali kayıpları karşılaması gerekeceğini belirten Akşener, dolayısıyla mevcut durumda Corona virüsü salgınına karşı sokağa çıkma yasağı kararı alınmasını beklemediğini kaydetti. Akşener, “Bizim Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim kefen paramızdı. Anlaşılan harcanmış. Askerin sokağa inmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları olmadığından ilan etmiyorlar” dedi.

“Müteahhitlere ödemeleri durdur, Katar uçağını bağışla” Akşener, Erdoğan’ın dün gece 7 aylık Cumhurbaşkanlığı maaşını bağışlayacağını açıklamasıyla Corona virüsü salgınıyla mücadele için bağış kampanyası başlatmasını yetersiz bulduğunu vurguladı. Erdoğan'dan IBAN numarası açıklamasını değil devlet müdahalesiyle önlemleri yürürlüğe koymasını beklediklerini kaydeden Akşener, Erdoğan’ın hayata geçirmesini istedikleri önlemleri özetle şöyle açıkladı: “Sayın Erdoğan’dan ihtiyacı olan insanlara yönelik nakit yardımı beklerken ne gördük; IBAN numaralarını şu adrese gönderin demesini beklerken; O şuralara para yatırın diye bir IBAN numarası verdi. Şimdi benim bir önerim var: Şehir hastanelerine, yollara, havaalanına müşteri garantili hasta, araba garantili yol. Bu meşhur müteahhitlere bu sene ödenecek para yani geçmediğimiz için hepimizin cebinden çıkacak. Bu aşağı yukarı 21 milyar TL, dolayısıyla hiç değilse 3 ay bu mücbir sebep dolayısıyla bu insanlara devletimiz para ödemesin. Sayın Erdoğan’a bir önerim var, maaş yetmez. 500 milyon dolarlık o meşhur Katar uçağını hemen bağışlasın. Bakanlar ve milletvekilleri, insanlar bağış yapabilirler. Bu millet büyük millet, bir dilim ekmeğini paylaşır. Şu anda benim ikamet ettiğim sokakta ihtiyaç sahipleri var ben bakıyorum. Biz de dahil durumu daha iyi olanlar bu insanlara hiç belli etmeden yardımlar yapıyor.”

İktidar partisi AKP’nin 18 yıllık iktidarında kriz yönetimi konusunda başarılı olmadığını ve tam tersine “ayrıştırıcı bir dil ve kutuplaştırma” üzerinden oy aldığını söyleyen Akşener, bağışta bulunma konusunda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kampanyalarına katkı verdiğini açıkladı. Akşener, “Çok başarılı gidiliyor. Ben Millet İttifakı’nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Mansur Yavaş ve sayın İmamoğlu kampanyalar başlattılar. İktidar tarafından destek verilmesi gerekiyordu. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara’ya, 3 emekli maaşımı İstanbul’a bağışladım. Dekontu elimde. Bütün arkadaşlarımızı da bu konuda imkanları ölçüsünde yardım etmeye çağırıyorum” diye konuştu. “İşsizlik Sigortası Fonu, Varlık Fonu ne oldu?” Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Corona virüsüyle ekonomik mücadelede paketinde ise 100 milyar liralık paketten sadece 2 milyar lirasıyla ihtiyaç sahipleri için ödeme öngörüldüğünü anımsatan Akşener, İşsizlik Sigortası Fonu ve Varlık Fonu’ndaki birikimleri sorguladı. Akşener, “Hesap yapalım: 130 milyar lira işsizlik fonunda olması gerekiyor.