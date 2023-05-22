Akşener'i hariç tuttu, "Özellikle Davutoğlu" diyerek 4 lidere seslendi! "Tarihi görev düşüyor, çekilin!"

Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını seçmesine 6 gün kaldı. 28 Mayıs'a doğru heyecanlı geri sayım devam ediyor. Millet İttifakı'nın 4 cumhurbaşkanı yardımcısı adayına çok konuşulacak bir çağrı geldi. Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Gültekin'in seçim sürecindeki tutumunu eleştiren Mehmet Tezkan "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmaktan feragat etsinler" dedi.

"ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMALILAR"

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek 2. tur seçimlerinin sık sık referandum olarak nitelendirilmesine gönderme yapan Tezkan, köşe yazısında "O halde 6’lı Masa’nın liderleri de üzerlerine düşeni yapmalı. Karamollaoğlu, Babacan, Uysal ve Davutoğlu önemli olan ülke diyerek hiçbir makam mevki beklemediklerini ilan etmeliler" değerlendirmesinde bulundu.

"SANDIĞA GİTMEYEN, PROTESTO OY KULLANAN MİLYONLARI RAHATLATSINLAR"

4 genel başkanın Kılıçdaroğlu'na koşulsuz destek verip elini güçlendirmesi, önünü açması çağrısı yapan Tezkan, "Sandığa gitmeyen, sandığa gidip protesto oyu kullanan, geçersiz oy atan milyonlarca kişiyi rahatlatsınlar" dedi ve 4 genel başkana da "tarihi görev" düştüğü görüşünü dile getirdi.

"KATKI YAPMADAN 40 MİLLETVEKİLİ ALDILAR, YETMEZ Mİ?"

Genel başkanların partilerinin CHP listelerinden girerek milletvekili seçilmelerine değinen Tezkan "Hiçbir katkı yapmadan veya bir damla katkıyla 40 milletvekili aldılar. Yetmez mi? Üstüne bir de cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir de bakanlık mı bekliyorlar" dedi.

"6'lı masanın ömrünü tamamladığını" savunup 4 genel başkana çağrı yapan Tezkan, "Sizleri kabullenmeyen milyonlar sandığa gitmedi. Çekilin! Bizim için ülke daha önemli makam mevki değil çıkışı yapın. Bu tarihi referandumda lider değil neferiz deyin" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE DAVUTOĞLU..."

Öte yandan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Meclis'e CHP listelerinden giren milletvekilleriyle seçimlerden kısa süre sonra fotoğraf paylaşmasını anımsatan Tezkan, "Özellikle Davutoğlu… İnsanlar kara kara düşünürken, insanlar gelecek kaygısı taşırken, insanlar ikinci turda ne olacağını tartışırken Davutoğlu CHP sayesinde elde ettiği 11 milletvekili ile zafer resmi çektirip yayınladı. Bu ayıbı silmeli… Bu ayıbı temizlemeli… Sırf o fotoğraf binlerce kişiyi sandığa götürmeyecek. Bir oyun bile önemi var diyorlarsa bu fedakarlığı yapmaları lazım" dedi.

AKŞENER HARİÇ!

Tezkan, Meral Akşener'i hariç tutmasının nedenini ise "Akşener gece gündüz çalıştı. 50’den fazla miting yaptı" ve "Akşener kendi partisiyle seçime girdi, diğer dört parti CHP’ye yamandı" sözleriyle ifade etti.