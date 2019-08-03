Akşener: İktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün, iktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz. 4'üncü Olağanüstü Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bazıları diyor ki, 'parti kurulalı iki sene bile olmadı, bu kaçıncı kurultay.' Biz, kendi delegesinin iradesinden köşe bucak kaçanlardan değiliz" dedi.

İYİ Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kurultayı Ankara'da Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek kurultayda parti üst düzey yönetimi belirlenecek. 'Bugün geleceğin ilk günü' sloganıyla düzenlenen kurultayda ayrıca, Genel İdare Kurulu seçilecek ve tüzük değişikliği ile 80 kişi olan Genel İdare Kurulu 50 kişiye indirilecek. Çok sayıda partilinin katıldığı salonda Ferdi Tayfur sürprizi yaşandı. Ünlü sanatçının 'muhtaç etme beni' şarkısı, "Aramızda olamayan Adanalı bir İYİ Parti hayranı için geliyor" anonsuyla çalındı. Şarkı partililerden yoğun alkış aldı.

'DÜNYA BİZDEN DAHA ÇOK BÜYÜDÜ'

Partililerin alkışları eşliğinde sahneye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eline Türk Bayrağı motifli kına yaktığı görüldü. Kurultayda konuşan Akşener, Türkiye'nin Avrupa'nın en zengin ülkesi olması gerekirken, kişi başı milli gelirde en fakir ülke olduğunu belirtti. Akşener, Türkiye'de her dört gençten birinin işsiz olduğunu kaydederek, "Yıllarca büyüme masallarıyla kandırdılar, 'Türkiye'yi 3 kat büyüttük' diye böbürlendiler. Oysa biz büyürken, dünya bizden daha çok büyüdü. En büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedeflerken, en büyük 20 ekonominin bile dışında kaldık" dedi.