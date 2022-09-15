Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda Mansur Yavaş'tan dikkat çeken talimat! Salondan çıkmalarını istedi

Hem adaylık tartışmaları hem de CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık" açıklaması nedeniyle 'altılı masa'nın gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için adı en sık anılan iki isim Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara'da Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’nda bir araya geldi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Bilkent Otel’de düzenlenen buluşmaya Kılıçdaroğlu ile Akşener'in yanı sıra, milletvekilleri, belediye bürokratları ve çiftçiler katıldı. Toplantıya yoğun katılım gösterilince salonda oturacak yer sorunu oluştu.

MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT GELDİ

Bunun üzerine Mansur Yavaş harekete geçerek sunucuya talimat verdi. Sunucu anons yaparak belediye bürokratlarıyla belediye meclis üyelerinin salonun dışına çıkmalarını istedi ve "Ev sahibi olduğumuz için çiftçilerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Oturmak en çok onların hakkı diyoruz" dedi.

BÜROKRATLAR ÇIKARILDI, ÇİFTÇİLER GİRDİ

Yavaş'ın talimatı üzerine belediye bürokratları ile belediye meclis üyeleri salonun dışına çıkarıldı ve çiftçiler salonda yerini aldı.

