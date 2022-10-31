HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener ile Kılıçdaroğlu toplantı öncesi görüştü! BTP lideri Hüseyin Baş'ın 'Millet İttifakı' çağrısı gündem olmuştu; İYİ Parti'den yeni açıklama geldi

Akşener ile Kılıçdaroğlu toplantı öncesi görüştü! BTP lideri Hüseyin Baş'ın 'Millet İttifakı' çağrısı gündem olmuştu; İYİ Parti'den yeni açıklama geldi

31.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında altılı masaya seslenerek "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" çağrısında bulunan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bu çağrısının ardından Millet İttifakı partileri arasında görüşmeler başladı. Baş'ın çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Baş'ın teklifini altılı masa toplantısında gündeme getireceğini açıklamıştı. İYİ Parti'den gelen son açıklamaya göre Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantı öncesi konuyu telefonda görüştü.

Akşener ile Kılıçdaroğlu toplantı öncesi görüştü! BTP lideri Hüseyin Baş'ın 'Millet İttifakı' çağrısı gündem olmuştu; İYİ Parti'den yeni açıklama geldi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirerek Hüseyin Baş'ın çağrısını konuştuğunu duyurdu. Zorlu ayrıca tüm Türkiye'de kadın çalıştayları başlatma kararı aldıklarını açıklayarak "Aralık ayında sayın genel başkanımız tüm milletimizle paylaşacak" dedi.

AA-20221031-29309183-29309179-IYI_PARTI_SOZCUSU_KURSAD_ZORLU

"GENEL BAŞKANIMIZ TÜM MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAK"

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, özellikle kongre sürecine ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirten Zorlu, 3 Ekim'de başlatılan kongre sürecinin devam ettiğini, 24 Aralık'ta da il kongrelerinin başlayacağını, sürecin 29 Ocak'ta tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

İYİ Parti'nin üye sayısının 615 bini geçtiğini bildiren Zorlu, hedeflerinin seçimlere kadar 1 milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu belirtti.

Parti çalışmalarını da aktaran Sözcü Zorlu, "'Kadın yükselmezse alçalır vatan' sloganıyla tüm yurtta, illerde ve bölgelerde kadın çalıştayları başlatma kararı aldık. Aralık ayında Ankara'da binlerce kadın yurttaşımızın katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin önünü açan aydınlık yarınları getirecek olan gerçek vizyonu, Sayın Genel Başkanımız tüm milletimizle paylaşacak." diye konuştu.

Ülkenin şu anda en büyük probleminin kontrol edilemeyen hayat pahalılığı olduğunu söyleyen Zorlu, cari açığın arttığını, döviz kurlarının astronomik şekilde yükseldiğini, Türk lirasının son 1 yılda yüzde 54 kayıp yaşadığını ifade etti.

"(BTP'NİN TALEBİ) AKŞENER, KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, Millet İttifakı'na katılma talebini de değerlendiren Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu konuyu kendi aralarında istişare ettiklerini aktardı.

22

Konuya ilişkin şu ana kadar bir problem olmadığını kaydeden Zorlu, "Genel başkanımızın açıklaması üzerine söylüyorum, 14 Kasım'da altılı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sayın Genel Başkanımız, diğer liderin, altılı masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaatlerini ve düşüncesini aktaracak. Oradan çıkacak sonuç, elbette liderlerin hep birlikte verecekleri bir karar. Hep birlikte o kararı bekleyelim." dedi.

İlginizi Çekebilir

'Altılı masa' hamlelerinin ardından BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler "Şunu bilin..."

'Altılı masa' hamlelerinin ardından BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler "Şunu bilin..."

 BTP'nin Millet İttifakı'na katılma talebi ile ilgili Akşener'den önemli açıklama! '14 Kasım'da...'

BTP'nin Millet İttifakı'na katılma talebi ile ilgili Akşener'den önemli açıklama! '14 Kasım'da...'

 Canlı yayında çağrı yaptı: Beni Millet İttifakı'na alsınlar

Canlı yayında çağrı yaptı: Beni Millet İttifakı'na alsınlar

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somalili mevkidaşıyla görüşmesinde 'terörle mücadele' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somalili mevkidaşıyla görüşmesinde 'terörle mücadele' mesajı
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar ettiTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener BTP Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.