Akşener'in 'adaylık' açıklaması sonrası gündem yaratan iddia: İYİ Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü, Yavaş kararını verdi

Seçime 9 aydan daha az bir süre kalırken, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı için kulisler her geçen gün daha da hareketleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" çıkışı sonrası başlayan adaylık tartışması giderek büyüdü. CHP liderinin bu çıkışı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan gelen 'Yanındayız' mesajları, iki ismin adaylık için geri çekilmesi olarak yorumlanmıştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam katıldığı canlı yayında kullandığı ifadeler iki ismin adaylığını yeniden gündeme getirdi.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun henüz aday olarak belirlenmediğini belirten Akşener, ortak akıl vurgusunda bulunarak "Altılı Masa'nın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP’li de olabilir. Kazanmak önemli" dedi.

Akşener'in 'kazanacak aday' ve 'noter değiliz' sözleri bir anda gündem yaratırken, masaya kendilerinin de adaylık için isim getirebileceklerinin altını çizdi.

"BU ARKADAŞLARIMIZIN İÇİNDEN ADAY GÖSTERİLECEKSE BİZ VARIZ DEDİK"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalini değerlendiren Akşener, "Sosyal belediyecilik konusunda her ikisi de iyi. Ben onları methediyorum. Aday olmalarıyla ilgili bir problemim yok. CHP'ye dedim ki, ‘Bu iki arkadaşımızın isimleri önde gidiyor. Anketlerde çıkıyorlar. Bu iki arkadaşımızın seçmeninin taraftar hale dönmesi yarına yönelik problem yaratır. Bu arkadaşlarımızın içinden aday gösterilecekse biz varız' dedik." diye konuştu.

SAYMAZ: "AKŞENER, KILIÇDAROĞLU İLE BİLEK GÜREŞİNE GİRDİ"

İYİ Parti liderinin bu sözlerini değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz "Akşener, 'Ağabey' dediği Kılıçdaroğlu ile bilek güreşine girdi" ifadelerini kullanırken, çok konuşulacak bir iddiayı köşesine taşıdı.

AKŞENER'İN GÖNLÜNDEKİ ADAY...

İYİ Parti lideri Akşener'in gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olabileceğini belirten Saymaz; ancak Koray Aydın, İsmail Tatlıoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını bu yüzden Akşener'in de Yavaş ve İmamoğlu isimlerini yeniden gündeme getirdiğini iddia etti.

İYİ PARTİ'DEN MANSUR YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ

İYİ Partili bir grubun Mansur Yavaş'a adaylık teklifi götürdüğünü yazan Saymaz, "Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa “Evet” diyeceğini söylüyor." diye yazdı.

Saymaz, İmamoğlu'nun ise artık Kılıçdaroğlu'nu net bir şekilde desteklediğini belirtti.

