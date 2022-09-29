HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'in 'adaylık' açıklaması sonrası gündem yaratan iddia: İYİ Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü, Yavaş kararını verdi

Akşener'in 'adaylık' açıklaması sonrası gündem yaratan iddia: İYİ Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü, Yavaş kararını verdi

29.09.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili yaptığı açıklama gündem yarattı. Kulislerde "'Ağabey' dediği Kılıçdaroğlu ile bilek güreşine girdi" yorumlarına neden olan açıklama sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri yeniden konuşulmaya başlanırken, İYİ Partili bir grubun Mansur Yavaş'a 'adaylık teklifi' götürdüğü iddia edildi. Yavaş'ın söz konusu teklife verdiği yanıt ise Ankara'da günün konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Akşener'in 'adaylık' açıklaması sonrası gündem yaratan iddia: İYİ Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü, Yavaş kararını verdi

Seçime 9 aydan daha az bir süre kalırken, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı için kulisler her geçen gün daha da hareketleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" çıkışı sonrası başlayan adaylık tartışması giderek büyüdü. CHP liderinin bu çıkışı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan gelen 'Yanındayız' mesajları, iki ismin adaylık için geri çekilmesi olarak yorumlanmıştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam katıldığı canlı yayında kullandığı ifadeler iki ismin adaylığını yeniden gündeme getirdi.

1

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun henüz aday olarak belirlenmediğini belirten Akşener, ortak akıl vurgusunda bulunarak "Altılı Masa'nın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP’li de olabilir. Kazanmak önemli" dedi.

hgj

Akşener'in 'kazanacak aday' ve 'noter değiliz' sözleri bir anda gündem yaratırken, masaya kendilerinin de adaylık için isim getirebileceklerinin altını çizdi.

"BU ARKADAŞLARIMIZIN İÇİNDEN ADAY GÖSTERİLECEKSE BİZ VARIZ DEDİK"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalini değerlendiren Akşener, "Sosyal belediyecilik konusunda her ikisi de iyi. Ben onları methediyorum. Aday olmalarıyla ilgili bir problemim yok. CHP'ye dedim ki, ‘Bu iki arkadaşımızın isimleri önde gidiyor. Anketlerde çıkıyorlar. Bu iki arkadaşımızın seçmeninin taraftar hale dönmesi yarına yönelik problem yaratır. Bu arkadaşlarımızın içinden aday gösterilecekse biz varız' dedik." diye konuştu.

gfdghd

SAYMAZ: "AKŞENER, KILIÇDAROĞLU İLE BİLEK GÜREŞİNE GİRDİ"

İYİ Parti liderinin bu sözlerini değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz "Akşener, 'Ağabey' dediği Kılıçdaroğlu ile bilek güreşine girdi" ifadelerini kullanırken, çok konuşulacak bir iddiayı köşesine taşıdı.

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

AKŞENER'İN GÖNLÜNDEKİ ADAY...

İYİ Parti lideri Akşener'in gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olabileceğini belirten Saymaz; ancak Koray Aydın, İsmail Tatlıoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını bu yüzden Akşener'in de Yavaş ve İmamoğlu isimlerini yeniden gündeme getirdiğini iddia etti.

j

İYİ PARTİ'DEN MANSUR YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ

İYİ Partili bir grubun Mansur Yavaş'a adaylık teklifi götürdüğünü yazan Saymaz, "Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa “Evet” diyeceğini söylüyor." diye yazdı.

hfgh

Saymaz, İmamoğlu'nun ise artık Kılıçdaroğlu'nu net bir şekilde desteklediğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Babacan 'gazeteden öğrendi' diyerek açıkladı: Niye sen söyledin?Ali Babacan 'gazeteden öğrendi' diyerek açıkladı: Niye sen söyledin?
Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruzGaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz
Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündükKan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Meral Akşener İYİ Parti aday

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret ve EYT mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret ve EYT mesajı

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

İlginizi Çekebilir

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.