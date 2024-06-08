Akşener’in Beştepe ziyaretine bir yorum da Kılıçdaroğlu’ndan geldi: 'Erdoğan’ın talebi üzerine görüştüyse güce teslim olmuştur'

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener hakkındaki iddialara her gün bir yenisi daha eklenirken Kılıçdaroğlu da görüşmeye ilişkin çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu Erdoğan ile Akşener arasında gerçekleşen görüşme için Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e şu açıklamalarda bulundu:

“Eğer, Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, bu Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir. Eğer kendi talebi yani Sayın Akşener, ‘Ben görüşmeyi talep ettim, dolayısıyla bu talebimi de Sayın Erdoğan kabul etti’ diyorsa bunun gerekçelerini Sayın Akşener kamuoyuna gerekçeleriyle açıklamalı.

Sayın Akşener, Erdoğan’la görüşme talebinde bulunduysa bunu açıklamalı. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu bile devre dışı bırakıldığı anlaşılıyor.

“PARTİ AHLAKINA UYMAZ, ETİK DEĞİLDİR”

Böyle bir görüşme yapılması en azından hem parti ahlakına uymaz hem de aykırıdır. Parti ahlakına uymaz çünkü uzun yıllar bir partinin genel başkanlığını yapmış birisinin partisini devre dışı bırakarak Erdoğan’la görüşmesi etik değildir.”

BÜYÜKELÇİLİK VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI İDDİASI

Akşener’in o aşamada neler yapması gerektiğini Kılıçdaroğlu şöyle cevaplandırdı: “Partisine bilgi vermesi gerekirdi. Yani bu görüşmenin öncesinde görüşme kendisinin talebiyse mutlaka ‘Şu gerekçelerle ben Erdoğan’la görüşeceğim’ demesi lazımdı. Veya Erdoğan’ın talebi üzerineyse ‘Evet, ben Erdoğan’la görüşeceğim. Erdoğan’ın böyle bir talebi var. Sizin parti olarak söylememi istediğiniz bir şey var mı?’ diyerek en azından kendi partisine sormalıydı. Burada konuşması ve kamuoyunu aydınlatması gereken Sayın Akşener. Neden aydınlatmadığını bilmiyorum. Medyada, oğlu için büyükelçilik, kendisi için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istediğine ilişkin haberler yer alıyor. Tabi onlara çok fazla bir şey söylemiyorum. Burada önemli olan görüşme talebinin kimden geldiğidir.”

“HANGİ GEREKÇEYLE MASADAN KALKTIĞINI BİLMİYORUM”

Bu görüşmenin siyasetin yumuşamasıyla ilgili olup olmadığına ilişkin soruya, “Politikada yumuşama olması için ya da normalleşme olması için Meral Hanımın aktör olarak partinin genel başkanı pozisyonunu koruması gerekir. O pozisyonda olması lazım. Sayın Akşener o pozisyonda değil. Akşener’in böyle bir görüşmeyi niçin yaptığını emin olun bilmiyorum. Akşener’in 6’lı masadan hangi gerekçeyle ayrıldığını ve hangi gerekçeyle tekrar masaya döndüğünü bilmiyorum. Bunu bir gün kendisine sormak isterim.”