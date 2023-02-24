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Akşener'in canlı yayındaki AFAD iddiası gündem olmuştu! AK Partili Hamza Dağ'dan yanıt geldi: Yazıklar olsun

24.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in deprem sonrası canlı yayındaki AFAD ile ilgili iddiasına yanıt verdi. "Asrın felaketini yaşadık ve milletimizle birlikte yaralarımızı sarıyoruz" diyen Dağ, "Bu ülkenin insanı, gözünü siyaset hırsı bürüyen menfaat odaklı muhalefeti hak etmiyor. Yazıklar olsun!" dedi.

Akşener'in canlı yayındaki AFAD iddiası gündem olmuştu! AK Partili Hamza Dağ'dan yanıt geldi: Yazıklar olsun

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana geldi. 11 ili etkileyen depremler çok sayıda binanın yıkılmasına ve 43 binin üzerinde can kaybının yaşanmasına yol açtı. Depremin üzerinden 19 gün geçtikten sonra bu sabah katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AFAD ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya atmıştı.

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AKŞENER'DEN ÇARPICI AFAD İDDİASI: "SURİYE'YE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN..."

Akşener açıklamasında "AFAD'ın bütçe yüzünden 4 aydır yeterli malzeme alamadığına dair bilgi geldi. Yardımların yerine ulaşamadığını fark ettik. Kendiler dağıtamadılar çünkü eleman sayısı yeterli değil. AFAD'ın bilgisi dahilinde biz arama-kurtarma konusunda gönüllülere çağrıda bulunduk, 30 bini aşkın telefon aldık. Listeler yapıp onların içinden AFAD'ın üst düzey yöneticiler bize dedi ki 'Arama-kurtarma deneyimi olsun.' 3 uçak dolusu insanı biz arama-kurtarma çalışmaları için AFAD'ın bilgisi dahilinde gönderdik. AFAD'ın envanterindeki çok sayıda malzeme Suriye'ye gönderildiği için deprem bölgesine yeterli yardım yapılamadı" ifadelerini kullanmıştı.

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AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'DAN AKŞENER'E YANIT: YAZIKLAR OLSUN

Gündem olan sözler sonrası Akşener'in ifadelerine AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Asrın felaketini yaşadık ve milletimizle birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Onlar ise siyaseten ön plana çıkma ve 'Ortağına' çelme takma derdinde. Bu ülkenin insanı, gözünü siyaset hırsı bürüyen menfaat odaklı muhalefeti hak etmiyor. Yazıklar olsun!" dedi.

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Hamza Dağ Meral Akşener İYİ Parti ak parti

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