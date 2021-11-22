Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu! AK Parti'nin iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Denizli'de gerçekleştirdiği mitinge başka illerden insan taşındığı iddialarına yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitinginin ardından AK Parti ve İYİ Parti arasında "taşıma" tartışması çıktı.

AK PARTİLİ GÜNGÖR: TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör park halindeki otobüs görseli ile birlikte yaptığı paylaşımda, “Denizlimiz sanayi ve tarım şehri olmanın yanında bir turizm şehridir. Çevre illerden Denizlimize gelen 5 benzemez yerli turistlerin ziyaretleri gerçekleşti” yorumu yaptı.

Güngör daha sonraki açıklamasında ise "Taşıma suyla değirmen dönmez. Çevre illerden getirilen insanlarımızı alana doldurarak göz boyamaya çalışanlar kalkıp bir de seçim istiyorlar” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ: İKTİDARDAN GİTTİKLERİNİ ANLAMIŞLAR

İnsan taşındığı iddiaları sonrası İYİ Parti'den tepki geldi. Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada "insan taşındığı" iddialarını yalanlarken, "Eleştirileri duyunca bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz diye düşündüm. Şehir dışından bile gelmiş olsalar, insanlar işini gücünü bırakıp gönüllü bir şekilde geliyorlarsa, para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir." ifadelerini kullandı.





