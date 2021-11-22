HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu! AK Parti'nin iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu! AK Parti'nin iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt

22.11.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin Denizli mitingindeki görüntü gündem yarattı. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mitinge başka illerden insan taşındığını iddia ederken, İYİ Parti'den çok sert yanıt geldi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Denizli'de gerçekleştirdiği mitinge başka illerden insan taşındığı iddialarına yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitinginin ardından AK Parti ve İYİ Parti arasında "taşıma" tartışması çıktı.

AK PARTİLİ GÜNGÖR: TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör park halindeki otobüs görseli ile birlikte yaptığı paylaşımda, “Denizlimiz sanayi ve tarım şehri olmanın yanında bir turizm şehridir. Çevre illerden Denizlimize gelen 5 benzemez yerli turistlerin ziyaretleri gerçekleşti” yorumu yaptı.

Güngör daha sonraki açıklamasında ise "Taşıma suyla değirmen dönmez. Çevre illerden getirilen insanlarımızı alana doldurarak göz boyamaya çalışanlar kalkıp bir de seçim istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Akşener'den yüzde 50+1 açıklamasıAkşener'den yüzde 50+1 açıklaması

İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ: İKTİDARDAN GİTTİKLERİNİ ANLAMIŞLAR

İnsan taşındığı iddiaları sonrası İYİ Parti'den tepki geldi. Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yaptığı açıklamada "insan taşındığı" iddialarını yalanlarken, "Eleştirileri duyunca bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz diye düşündüm. Şehir dışından bile gelmiş olsalar, insanlar işini gücünü bırakıp gönüllü bir şekilde geliyorlarsa, para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir." ifadelerini kullandı.

AS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecekAcil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecek
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Ekonomide belirsizlik var, tedarik zincirinde bozulma olduEkonomide belirsizlik var, tedarik zincirinde bozulma oldu
Anahtar Kelimeler:
Denizli Meral Akşener AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.