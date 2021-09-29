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Akşener'in destekçilerine bozkurt işareti tepkisi: Yıllarca MHP'nin ekmeğini yediniz

29.09.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret ettikten sonra Mucur ilçesine geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti esnasında bir vatandaş, Akşener destekçilerine ’bozkurt işareti’ tepkisi gösterdi.

Akşener'in destekçilerine bozkurt işareti tepkisi: Yıllarca MHP'nin ekmeğini yediniz

Mucur ilçesine akşam saatlerinde giden Akşener, gezisine esnaf ziyaretleriyle devam etti.

"BOZKURT İŞARETİ YAPAMAZSINIZ"

Bir süre sonra partililerin Akşener’e ’Başbakan Akşener’ sloganı atarken ’bozkurt işareti’ yapması üzerine R.Ü. adlı vatandaş, "Burada yıllarca MHP’nin ekmeğini yediniz götürüp AK Parti’ye oy verdiniz. Bozkurt işareti yapamazsınız." diyerek tepki gösterdi.

R.Ü. isimli vatandaş herhangi bir olay çıkmadan tepkisini gösterirken, İYİ Partili grup ise ’Başbakan Meral’ sloganları atmaya devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Meral Akşener Neşet Ertaş
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