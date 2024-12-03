Akşener'in en yakınındaki isimlerdendi... İddialar gerçek oldu! Ümit Özlale CHP'ye katıldı, rozetini Özgür Özel taktı

Ankara kulislerinde günlerdir konuşulan iddialar gerçek olmuş, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dün yaptığı açıklamada CHP'ye katılacağını açıklamıştı.

ROZETİNİ CHP LİDERİ ÖZEL TAKTI

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmadan önce Ümit Özlale'yi kürsüye davet etti.

CHP lideri Özel, CHP'ye katılan Özlale'ye parti rozetini bizzat taktı.

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Türkiye İttifakı ile Türkiye’nin birinci partisi olan, CHP’yi hep baba evi olarak nitelendirdik. Gazi Mustafa Kemal’in partisini hep birlikte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidar yapacağını söyledik. Şu anda İzmir milletvekili olan, bir isim geliyor ve ekonomi takımımızın gücüne güç katmaya, İzmir’deki gücümüze güç katmaya devam ediyor. Ümit Özlale’yi davet edelim.

Bundan sonra Özlale ile birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü hem İzmir'de daha güçlüyüz. Ailemiz büyümeye devam ediyor."