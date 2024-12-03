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  4. Akşener'in en yakınındaki isimlerdendi... İddialar gerçek oldu! Ümit Özlale CHP'ye katıldı, rozetini Özgür Özel taktı

Akşener'in en yakınındaki isimlerdendi... İddialar gerçek oldu! Ümit Özlale CHP'ye katıldı, rozetini Özgür Özel taktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.12.2024 14:03
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CHP'ye İYİ Parti'den dikkat çeken bir katılım gerçekleşti. Günlerdir konuşulan iddialar gerçek oldu, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale CHP'ye geçti. Ümit Özlale'nin rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM kürsüsünde taktı. Özlale, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri olarak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.

Akşener'in en yakınındaki isimlerdendi... İddialar gerçek oldu! Ümit Özlale CHP'ye katıldı, rozetini Özgür Özel taktı

Ankara kulislerinde günlerdir konuşulan iddialar gerçek olmuş, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dün yaptığı açıklamada CHP'ye katılacağını açıklamıştı.

ROZETİNİ CHP LİDERİ ÖZEL TAKTI

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmadan önce Ümit Özlale'yi kürsüye davet etti.

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CHP lideri Özel, CHP'ye katılan Özlale'ye parti rozetini bizzat taktı.

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Türkiye İttifakı ile Türkiye’nin birinci partisi olan, CHP’yi hep baba evi olarak nitelendirdik. Gazi Mustafa Kemal’in partisini hep birlikte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidar yapacağını söyledik. Şu anda İzmir milletvekili olan, bir isim geliyor ve ekonomi takımımızın gücüne güç katmaya, İzmir’deki gücümüze güç katmaya devam ediyor. Ümit Özlale’yi davet edelim.

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Bundan sonra Özlale ile birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü hem İzmir'de daha güçlüyüz. Ailemiz büyümeye devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Ümit Özlale
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