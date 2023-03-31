Akşener'in en yakınlarından... Canlı yayında çok sinirlendi, Muharrem İnce'ye böyle seslendi! 'Yemin ederim ki...'

Daha önceki açıklamalarında "Gerekirse seçime 2 gün kala adaylıktan çekiliriz" açıklamasıyla gündem yaratan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmemesi son günlerin en çok konuşulan siyasi gündem maddelerinden biri oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, 100 bin imza toplayarak aday olan İnce'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "sofrayı büyütmeye çalışıyoruz" vurgusu yapmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, kendi beklentisinin İnce'nin adaylıktan çekilmesi olduğunu açıkladı. "Kimse kimseyi aptal yerine koymasın" diyen Erdem, İnce'nin 1. tura etkisiyle ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yaptı.



Kılıçdaroğlu İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

"ALLAH KORUSUN BU SEÇİM KAYBEDİLİRSE..."

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Erdem, Muharrem İnce'nin son hamlelerine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Sayın Muharem İnce çok bilinen, tanınan, saygın bir siyasetçimiz. Tabii ki cumhurbaşkanı adayı olmak en doğal hakkıdır. Ancak ben bir şey hatırlatmak istiyorum; bu seçim belki de en tarihi seçim. İsimlerin önemi yok. Allah korusun bu seçim kaybedilirse bir daha böyle bir imkanımız olmayacak.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KAZANMASINI ENGELLEYENLER BAŞINI KALDIRAMAZ"

Kimse kimseyi kandırmasın. Bu millet, Millet İttifakı'nın seçimi kaybederek tek adam rejiminin bitmesine engel olacak, bitmemesinin değirmenine su taşıyacak hiç kimseyi affetmeyecek. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Bu seçimi Millet İttifakı'nın kazanmasını engelleyecek olanlar yemin ediyorum başını önünden kaldıramaz.

"TARİH AFFETMEYECEK"

Benim vatandaş olarak sayın Muharrem İnce'den beklediğim çekilmesiydi. Bu seçim 'Kendi değerimi göreyim' denecek bir seçim değil. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın değirmenine su taşıyanları tarih affetmeyecek.



İnce, cumhurbaşkanı adayı olmak için 114 bin 661 imza topladı.

1. TUR YORUMU: "EMİNİM"